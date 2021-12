Internacional demite Diego Aguirre e procura técnico para 2022

O Internacional demitiu o treinador Diego Aguirre, na noite da última quarta-feira, 15, após 35 jogos. O uruguaio encerrou sua segunda passagem pelo clube gaúcho após não conquistar a vaga na Libertadores e apresentar uma queda considerável de rendimento na reta final do Campeonato Brasileiro. O Inter agora busca um novo técnico para 2022.

Aguirre era um dos cotados a assumir a seleção uruguaia após a demissão de Óscar Tabárez, mas acabou preterido por Diego Alonso. Ele estreou no comando colorado em junho e ficou com a equipe em quase todo o Brasileiro. Além disso, disputou as oitavas de final da Libertadores, contra o Olimpia, do Paraguai, e foi eliminado, nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0. Ao todo, foram 35 partidas, 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 42,8%.

Em nota, o clube gaúcho disse ter tomado a decisão “em comum acordo” com o treinador.

Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2021

Em 2015, Aguirre comandou o Inter em uma campanha de semifinal de Libertadores e um 5º lugar de Campeonato Brasileiro. Após isso, passou por Atlético Mineiro, San Lorenzo, da Argentina, São Paulo e Al-Rayyan, do Catar.

Após trabalhos fracassados do espanhol Miguel Ángel Ramirez e do uruguaio Diego Aguirre, o Internacional busca um novo treinador para a temporada 2022. O Colorado disputará a Copa Sul-Americana.