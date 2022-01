Internacional anuncia retorno de Andrés D’Alessandro

O Internacional anunciou, na manhã deste sábado, 8, o retorno de Andrés D’Alessandro. Ídolo do clube, o argentino assinou um contrato de quatro meses, período no qual será disputado o Campeonato Gaúcho, com planos de encerrar a carreira no Colorado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Aos 40 anos, D’Alessandro retorna ao Internacional depois de jogar a temporada passada pelo Nacional, do Uruguai. No anúncio feito através das redes sociais do Colorado, o meia mandou um recado para a torcida e destacou a vontade de se aposentar com a camisa vermelha.

“Estou aqui para anunciar que, em 2022, estaremos juntos outra vez. Estou voltando ao clube neste ano importante para ajudar da melhor maneira. E, se Deus quiser, encerrar a minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado com vocês. São quase vinte anos juntos, e gostaria de convidar a todos os colorados que me acompanhem e vivam esse momento tão especial junto comigo”, disse o jogador.

A história de D’Alessandro no Internacional teve início ainda em 2008. Em sua primeira passagem pela equipe gaúcha, ele permaneceu até 2016, quando voltou para a Argentina para atuar pelo River Plate, clube que o revelou. Já no ano seguinte, porém, o meia voltou ao Colorado até se despedir novamente, antes de partir para o futebol uruguaio.

Nas mais de doze temporadas vestindo a camisa do Internacional, D’Alessandro disputou 517 jogos, marcou 95 gols e deu 113 assistências. São mais de treze títulos conquistados pelo clube, dentre os quais se destacam a Copa Libertadores (2010) e a Copa Sul-Americana (2008).