Inter tem dura missão para desafiar decadência italiana na Champions

Após perder a partida de ida para o Liverpool, por 2 a 0, em casa, a Inter de Milão precisa de uma enorme façanha para seguir vivo na Liga dos Campeões. Atual campeão da Serie A, o time do norte do país tem de vencer a potência inglesa por dois ou mais gols. Uma eliminação da equipe nerazzurra confirmaria a tendência de decadência italiana, que não consegue se destacar com constância no torneio há mais de uma década. A Juventus, também da Itália, tem chances reais de avançar na Champions, contra o Villarreal.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Desde a temporada 2009/10, um clube italiano não levanta o troféu da Champions League, quando a própria Inter de Milão derrotou o Bayern de Munique na decisão. Nos últimos 12 anos, apenas a Juventus conseguiu chegar à final: foi vice-campeã duas vezes, em 2014/15 e 2016/17. Outras raras aparições de destaque foram uma semifinal alcançada pela Roma e uma campanha surpreendente da Atalanta, eliminada nas quartas de final pelo PSG de Neymar e Mbappé.

Com a derrocada, a Itália foi ultrapassada recentemente pela Inglaterra no ranking de campeões do país (14 a 12). A Espanha lidera com 18 (13 do Real Madrid e 5 do Barcelona).

Apesar do título da Eurocopa 2020, o futebol italiano vive momento ainda turbulento (a Azzurra corre risco de não disputar sua segunda Copa consecutiva, depois de ter caído na primeira fase em 2010 e 2014). Até mesmo na Liga Europa, torneio continental do segundo escalão do continente, há uma seca entre times do Calcio. O último título foi em 1999, com o Parma. Durante esses 23 anos, apenas a Inter de Milão chegou a uma final da competição, mas foi derrotada pelo Sevilla, em 2020.

PLACAR levantou a campanha de times italianos na Liga dos Campeões desde o último título, na temporada 2009/10. Confira:

2010/11:

Sampdoria – última fase preliminar

Milan – oitavas de final

Roma – oitavas de final

Inter de Milão – quartas de final

2011/12:

Udinese – última fase preliminar

Inter de Milão – oitavas de final

Napoli – oitavas de final

Milan – quartas de final

2012/13:

Udinese – última fase preliminar

Milan – oitavas de final

Juventus – quartas de final

2013/14:

Juventus – fase de grupos

Napoli – fase de grupos

Milan – oitavas de final

2014/15:

Napoli – última fase preliminar

Roma – fase de grupos

Juventus – final

Continua após a publicidade

2015/16:

Lazio – última fase preliminar

Juventus – oitavas de final

Roma – oitavas de final

2016/17:

Roma – última fase preliminar

Napoli – oitavas de final

Juventus – final

2017/18:

Napoli – fase de grupos

Juventus – quartas de final

Roma – semi-final

2018/19:

Inter de Milão – fase de grupos

Napoli – fase de grupos

Roma – oitavas de final

Juventus – quartas de final

2019/20:

Inter de Milão – fase de grupos

Napoli – oitavas de final

Juventus – oitavas de final

Atalanta – quartas de final

2020/21:

Inter de Milão – fase de grupos

Lazio – oitavas de final

Juventus – oitavas de final

Atalanta – oitavas de final

2021/22: *

Milan – fase de grupos

Atalanta – fase de grupos

Juventus – oitavas de final *

Inter de Milão – oitavas de final *

* campeonato ainda em curso

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!