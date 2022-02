Inter critica remarcação do Gre-Nal após ataque a ônibus do Grêmio

A Federação Gaúcha de Futebol definiu a remarcação do clássico entre Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, para 9 de março, às 19h, no estádio Beira-Rio, após a suspensão do jogo devido a um ataque de torcedores ao ônibus do Grêmio no último sábado, 26. Mandante do jogo, o Colorado emitiu nesta-segunda-feira, 28, um comunicado em que manifesta “inconformidade” com o novo calendário.

Na nota, o clube afirma que a nova data proposta pela federação rompe com a “isonomia quanto ao período de descanso das equipes”, já que o Grêmio teria um dia de descanso a mais para o duelo. Além disso, aponta que a inversão de rodadas alteraria a ordem do cumprimento de eventuais suspensões e número de cartões dos jogadores.

O Inter disse ainda que a nova data “desconsidera” o conforto da torcida, visto que a remarcação foi para uma quarta-feira, em vez de um fim de semana como a data original. “Da forma posta, diversos serão os colorados e torcedores visitantes que não poderão comparecer ao estádio por dificuldades diversas, sendo o deslocamento o principal ”, afirmou.

A suspensão da data original do Gre-Nal 435, que aconteceria no sábado, 26, aconteceu porque o ônibus que levava a delegação do Grêmio foi atingido por pedras na chegada ao Beira-Rio. Entre os feridos, o volante tricolor Villasanti foi atingido na cabeça e encaminhado ao hospital. O jogador sofreu traumatismo craniano, mas já recebeu alta.

Sobre a situação do jogador gremista, o Inter afirmou que “recebe com alegria a pronta recuperação do atleta Villasanti e informa que segue colaborando com as autoridades para a rápida identificação dos responsáveis pelo ataque ocorrido no último sábado. Tão logo haja a identificação positiva pelas forças de segurança, o clube atuará juridicamente para banir para sempre os responsáveis do Beira-Rio”.

Diante de agressão covarde e absurda sofrida por nossa delegação, já comunicamos à Federação Gaúcha de Futebol nossa decisão de não disputar o clássico Grenal neste sábado. + pic.twitter.com/ez2QlXXLPA — Grêmio FBPA (@Gremio) February 26, 2022

