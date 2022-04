Inter anuncia demissão do técnico Alexander Medina

O Internacional anunciou nesta sexta-feira, 15, a demissão do técnico Alexander “Cacique” Medina. O uruguaio já vinha pressionado e não resistiu ao empate por 1 a 1 com o Guaireña, do Paraguai, na noite anterior, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

“O Sport Club Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman. O Clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino de sábado”, informou o clube, em nota. Contratado junto ao Talleres, da Argentina, Medina ficou no cargo apenas quatro meses. Em 17 partidas, ele somou seis vitórias, seis empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 47%, e saldo de gols negativo (fez 17 e sofreu 20). O Inter foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho e na primeira rodada da Copa do Brasil, pelo Globo (RN). Relacionadas Placar Técnico do Bayern revela ter recebido 450 ameças de morte no Instagram

Medina é o quarto técnico da elite do Brasileirão demitido. Ao fim da primeira rodada, o Athlético-PR trouxe Fábio Carille para o lugar de Alberto Valentim, o América-MG despediu Marquinhos Santos e apostou em Vagner Mancini, enquanto o Goiás trocou o interino Glauber Ramos por Jair Ventura.

O Inter volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 17, diante do Fortaleza, no Beira-Rio, às 18h.