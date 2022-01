Inter anuncia contratação de Wesley Moraes, centroavante do Aston Villa

O Internacional anunciou nesta sexta-feira, 7, a contratação do centroavante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra. O jogador de 25 anos chega por empréstimo até o final da temporada 2022.

Com 1,91 m, Wesley é um atacante que se destaca pela força física e presença de área. Ele passou os últimos meses emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, após se recuperar de uma lesão grave no joelho que o deixou mais de um ano fora dos gramados.

🎮 Confirmar contratação? ✔️ Sim 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿➡️🇧🇷 pic.twitter.com/dY52BO8ag9 Continua após a publicidade — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 7, 2022

Revelado profissionalmente pelo Itabuna, da Bahia, Wesley foi tentar a sorte no futebol europeu bem cedo: em 2015, aos 18 anos, foi jogar no Trencin, da Eslováquia. No ano seguinte já foi contratado pelo Brugge, onde se destacou por três temporadas, chamando a atenção do Aston Villa em 2019.

Após um início promissor pelo time inglês, que rendeu até uma convocação de Tite para a seleção brasileira em novembro de 2019, veio a lesão que interrompeu sua carreira. Em 1º de janeiro de 2020, em um jogo contra o Burnley, ele recebeu uma entrada do zagueiro Ben Mee e rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

A volta ao futebol aconteceu só em abril de 2021, mas ele perdeu espaço no Aston Villa e passou o segundo semestre emprestado de volta ao Brugge. Agora, tentará reencontrar sua melhor forma no futebol brasileiro.

