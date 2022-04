Intensidade de Champions? Maioria da seleção jogou o torneio deste ano

Após o Manchester City vencer o Real Madrid por 4 a 3 em jogo eletrizante pelas semifinais da Liga dos Campeões, as redes sociais se encheram de elogios à intensidade e à qualidade da partida. Sobrou até para a seleção brasileira, com desconfianças levantadas a respeito do desempenho na Copa do Mundo no fim do ano. Porém, a grande maioria dos titulares da seleção brasileira joga a Champions League – e muitos, com protagonismo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Na partida entra City e Real, que movimentou e encheu os olhos de apaixonados por futebol, seis brasileiros estiveram em campo – cinco deles estão no radar para a Copa do Mundo. Longe de serem coadjuvantes, os atacantes Vinícius Júnior, do time espanhol, e Gabriel Jesus, pelo lado inglês, balançaram as redes e arrancaram elogios da imprensa mundial.

Também do Real Madrid, mas fora da partida da última terça-feira, 26, por lesão, Casemiro é um dos pilares da seleção brasileira de Tite. Ídolo da torcida madridista, o volante, ao lado de Modric e Kroos, compõe um dos maiores trios de meio-campo da história do esporte. O clube da Espanha ainda tem Rodrygo, jovem atacante que pode disputar o Mundial de 2022. Enquanto isso, o City ainda tem o goleiro Ederson, reserva do Brasil, mas também ocupante da prateleira dos melhores do mundo na posição.

Também semifinalista da Champions, o Liverpool tem três brasileiros de destaque: Alisson, goleiro titular da seleção, Fabinho, volante que tem vaga praticamente garantida no Catar, e Roberto Firmino, que ainda sonha com a volta às listas de Tite. A campanha dos Reds no torneio europeu passou pelos jogadores, inclusive com protagonismo de Firmino, autor de três gols no mata-mata.

Continua após a publicidade

Titulares do “time ideal” de Tite, Danilo, da Juventus, Thiago Silva, do Chelsea, Fred, do Manchester United, Antony, do Ajax, e Marquinhos e Neymar, do PSG, participaram da Liga dos Campeões nesta temporada. E na última convocação da seleção brasileira, 15 dos 25 chamados disputaram a atual edição do principal torneio de clubes da Europa.

Entre os possíveis 11 titulares da seleção, apenas Lucas Paquetá (Lyon), Daniel Alves (Barcelona), Raphinha (Leeds) e Guilherme Arana (Atlético-MG) não disputam a atual Champions.

Protagonistas em nível mundial, jogadores brasileiros estão presentes em elencos campeões da Champions League desde 2005/06 – o último vencedor sem jogadores do país foi o Liverpool de 2004/05. Nesta temporada, essa escrita só pode mudar caso o campeão seja o azarão Villarreal, já que Manchester City, Real Madrid e Liverpool têm em atletas do Brasil alguns de seus principais destaques.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!