Ingressos para a final do Mundial de Clubes vão de 75 a 300 reais

O torcedor do Palmeiras que pretende viajar aos Emirados Árabes Unidos para assistir ao Mundial de Clubes de 2021, que acontecerá entre 3 e 12 de setembro de 2022, em em Abu Dhabi, já pode adquirir ingressos para as partidas. A Fifa abriu a pré-venda no último domingo 2 e revelou os valores das entradas, que vão de 35 a 300 reais. Para a decisão, o ingresso mais barato é equivalente a 75 reais (valores bem mais baixos que os da final da Libertadores).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As entradas para o Mundial estão sendo comercializadas pelo revendedor oficial da Fifa (clique aqui para comprá-los). Os ingressos para a semifinal, em 8 de fevereiro, no estádio Al Nahyan, na qual o Palmeiras enfrentará o vencedor do duelo entre o Monterrey, do México, e o Al Ahly, do Egito, custam entre 25 e 200 dirham, a moeda dos Emirados Árabes Unidos (equivalente a 37 a 300 reais, na conversão atual).

Já os ingressos para a final, dia 12, no Estádio Mohamed Bin Zayeb, vão de 5 0 a 200 dirham (75 a 300 reais). O Chelsea é o representante europeu na competição, que tem ainda o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Al Jazira, dos Emirados Árabes, e o Pirae, do Taiti.