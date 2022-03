Ingressos da Copa do Mundo já estão sendo vendidos; veja como comprar

À 243 dias para a o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Fifa abriu a segunda fase da venda de ingressos para o torneio. Estão disponíveis bilhetes para todos os 64 jogos – excluindo abertura e a final – até a próxima terça-feira, 29, às 13h (de Doha). Esta será a última oportunidade de os torcedores adquirirem as entradas antes do sorteio dos confrontos marcado para 1º de abril, quando a demanda por ingressos também aumentará.

O mundial, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro, conta com ingressos a partir de 1 466 reais. As entradas podem ser solicitadas no site indicado pela entidade.

Diferente da primeira fase de vendas, que aconteceu em janeiro, os torcedores agora poderão comprar bilhetes em tempo real. Os ingressos são alocados por ordem de chegada do comprador na plataforma, mediante à disponibilidade.

As compras são processadas em tempo real e os bilhetes endereçados diretamente aos compradores após o recebimento do pagamento. Estão disponíveis quatro tipos de ingressos para o Mundial:

Ingressos individuais: é o bilhete tradicional, válido para uma partida específica. Estão disponíveis para todos os confrontos, com exceção da abertura e da final.

Ingressos específicos da equipe: combo de ingressos para acompanhar os jogos de determinada seleção no torneio, começando pelos três jogos da fase de grupos.

Ingressos para quatro estádios: devido à proximidade dos estádios que sediarão os jogos no Catar, a Fifa anunciou o novo pacote de experiência ao torcedor. Neste combo, o torcedor terá acesso a quatro partidas diferentes em estádios diferentes em dias sucessivos.

Acessibilidade: fornece instalações e espaços personalizados para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

O preço varia mediante cada tipo de bilhete. Seguindo o protocolo dos três últimos mundiais, os residentes do país-sede terão acesso a uma categoria de preço especial. Neste mundial, os moradores do Catar poderão adquirir os bilhetes a partir de 40 riais (moeda do país), algo em torno de 53,30 reais.

Para o restante do público, uma entrada individual para a abertura gira a partir de 1 466 reais até 2 933 reais, valor de entradas para a decisão. De acordo com a entidade, a próxima fase de vendas ocorrerá após o sorteio dos confrontos, ou seja, depois do dia 1º de abril.

