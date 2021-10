Inglês: Arsenal vence o clássico contra o Tottenham e sobe na tabela

Depois de três derrotas seguidas no início do Campeonato Inglês, o Arsenal chegou a terceira vitória consecutiva. Neste domingo, 26, o time comandado por Mikel Arteta derrotou o Tottenham por 3 a 1, no tradicional “North London Derby”, no Emirates Stadium, pela sexta rodada da competição. Os Gunners marcaram com Bukayo Saka, Smith Rowe e Pierre-Emerick Aubameyang. Os visitantes descontaram com Son Heung-min. O resultado deixa os rivais com a mesma pontuação e no meio da tabela da competição, com 9 pontos somados.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na próxima rodada do Inglês, o Arsenal visita o Brighton, no sábado, 2, às 13h30 (de Brasília). Já o Tottenham recebe o Aston Villa, no domingo, 3, às 10h. Antes, porém, os comandados de Nuno Espírito Santo, entram em campo pela fase de grupo da Conference League contra o Mura, na quinta-feira, 30, às 16h.

Na partida, o Arsenal abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Saka fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro. Smith Rowe apareceu completamente livre dentro da área e estufou a rede.

O time da casa ampliou já aos 26 minutos da etapa inicial. Smith Rowe avançou pela esquerda e cruzou para Aubameyang, que, de primeira, mandou no canto de Lloris.

Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, os comandados de Mikel Arteta ampliaram. Depois de Kane perder a bola, Saka partiu em rápido ataque pela direita e bateu rasteiro para marcar.

Continua após a publicidade

Já no segundo tempo, aos 33 minutos, o Tottenham diminuiu. Reguilón cruzou pela esquerda e Son chegou batendo de primeira. O goleiro Ramsdale chegou a tocar na bola, mas não evitou o tento.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!