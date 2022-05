Indep. Petrolero x Palmeiras: onde assistir à Libertadores nesta terça

Favorito pelo excelente início na Libertadores, o Palmeiras viaja até a Bolívia para enfrentar o Independiente Petrolero pela quarta rodada da fase de grupos da competição. A bola rola nesta terça-feira, 3, no estádio Olímpico Patria, em Sucre, às 21h30 (de Brasília), com transmissão pelo SBT e pela Conmebol TV.

A equipe boliviana tenta surpreender após sofrer a maior goleada da atual edição: 8 a 1 no Allianz Parque, no último dia 12 de abril. Mesmo jogando em casa e com torcida a seu favor, o time comandado pelo técnico Marcelo Robledo quer pontuar para ainda sonhar com a vaga na próxima fase da competição.

Já o Verdão chega com mais tranquilidade para a partida. Além de viver boa fase na temporada, é o líder do grupo A, com nove pontos, cinco a mais do que o segundo colocado, o Deportivo Táchira.

Desta vez, o técnico Abel Ferreira deve fazer algumas modificações na equipe pelo desgaste com os jogos da Copa do Brasil e Brasileirão. Se vencer na Bolívia, o Palmeiras garante a classificação para a próxima fase.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

The Strongest-BOL x Athletico-PR – ESPN, Star+ e Facebok (Copa Libertadores)

Caracas-VEN x Libertad-PAR – Conmebol TV

Deportivo Táchira-VEN x Emelec-EQU – ESPN e Star+

21h30

Estudiantes-ARG x Nacional-URU – Conmebol TV

Independiente Petrolero-BOL x Palmeiras – SBT e Conmebol TV

América-MG x Atlético-MG – SBT, ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Cuiabá x Racing-ARG – Conmebol TV

River Plate-URU x Melgar-PER – Conmebol TV

21h30

Ceará x La Guaira-CHI – Conmebol TV

General Caballero-PAR x Independiente-ARG – Conmebol TV

9 de Octubre-PAR x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Bahia x Londrina – SporTV e Premiere

21h30

Náutico x Guarani – SporTV e Premiere

