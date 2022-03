Imprensa francesa detona Neymar, Marquinhos e Donnarumma, mas poupa Messi

O Paris Saint-Germain foi derrotado por 3 a 1, de virada, pelo Real Madrid, na última quarta-feira, 9, e amargou mais uma eliminação precoce na Liga dos Campeões. Com o sonhado título adiado outra vez, o elenco do projeto multimilionário foi alvo de críticas da imprensa francesa, com poucas ressalvas. Nas tradicionais notas do L’Equipe, Neymar, alvo habitual do jornal, recebeu 4 e Marquinhos e o goleiro Gianluigi Donnarumma ficaram com 2. Kylian Mbappé, autor do gol, foi bem avaliado e Lionel Messi, que pouco participou, não recebeu duras críticas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O jogo foi traumático. Após vencer a ida, em casa, por 1 a 0, o PSG ainda abriu o placar na volta, com gol de Mbappé após passe milimétrico de Neymar. A eliminação veio após falha de Doonnarumma no primeiro gol (em lance em que os franceses reclamaram de fata) seguido de uma queda anímica, física e de rendimento do time parisiense, culminando em três gols do Real Madrid, marcados por Karim Benzema, empurrado pela torcida no Santiago Bernabéu.

A imprensa francesa não perdoou e, além dos atletas, foi dura também com o técnico do time. O L’Equipe abriu matéria “As consequências para Mauricio Pochettino” e sugerindo a saída do técnico ao fim da temporada. O jornal deu nota 2 para Marquinhos, que atuou de maneira insegura e falhou claramente em um dos gols adversários, e para Donnarumma, autor da ‘lambança’ que resultou no empate do Real Madrid.

Neymar, conhecido por tenso extracampo e relação conflituosa com a imprensa local, ficou com nota 4, apesar de ter dado uma assistência e quatro passes para finalização. Messi, por sua vez, ficou com 6, mesmo sem grande influência no jogo, especialmente nos momentos em que a equipe mais precisou.

Continua após a publicidade

O veículo explicou a nota de Neymar com: “um jogo de montanhas russas. Vamos necessariamente lembrar sua perda de bola no segundo gol do Real Madrid. Mais cedo, o internacional brasileiro parecia duro antes de ganhar impulso. Foi um passador decisivo no gol de Mbappé.” Messi, por outro lado, teve a nota 6 justificada com “Posicionado à direita, acabou ocupando um espaço mais vasto, Móvel, sempre ofereceu uma solução entre as linhas. Espalhou seu conhecimento do jogo no ritmo, na orientação, com extrema precisão. Mas ele não encontrou brechas, nem mesmo em sua última cobrança de falta.”.

O Le Parisien, outro tradicional jornal francês, manteve a posição de cobrança. Pochettino seguiu como alvo e o pedido foi pela troca no comando técnico: “A posição de Mauricio Pochettino parece insustentável”. O jogador destacou a condição física de Neymar, que recebeu nota 3.5. “Ele correu muito no primeiro tempo, e isso ficou claro no segundo. Mostrou flagrante falta de combustível em suas acelerações. Neymar foi muito, muito comum, apesar de um bom primeiro tempo.”

Messi, desta vez, também foi criticado e levou nota 4. “Ainda não se viu a melhor versão do sete vezes ganhador da Bola de Ouro. Ele até conseguiu dar alguns bons passes na cara do gol, mas sumiu do jogo em questão de minutos. Tentou de falta no final da partida, mas errou”.

“Na frente, Messi, Neymar e Di Maria. Temos, portanto, que fazer as perguntas certas em relação a um ataque envelhecido, com exceção de Mbappé. E, no caso dele, imaginamos que essa eliminação não despertará nele um desejo louco de continuar a aventura parisiense. Essa dicotomia desenha um time desigual, e sobretudo uma equipe com um problema real no meio-campo que precisa ser resolvido o quanto antes”, concluiu o jornal.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!