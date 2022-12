‘Imortal’ e ‘Vida longa ao Rei’: a morte de Pelé nos jornais pelo mundo

Pelé, o maior jogador de todos os tempos, morreu, aos 82 anos, na última quinta-feira, 29, em São Paulo. O Rei do Futebol estava internado para tratamento de um câncer de colón e teve falência múltipla de órgãos. A morte do craque foi motivo de comoção mundial e jornais de todos os continentes estamparam homenagens em suas capas.

Na Inglaterra, país que também tem o futebol como paixão e vive em uma monarquia, o que dá mais significados à palavra “Rei”, o Daily Express estampou a foto de Pelé, com a manchete “Imortal”. O escocês The Herald, estampando o luto na falta de brilho das cores e sobriedade, escreveu “Vida longa ao Rei.”

A Argentina, país que mantém forte rivalidade futebolística com o Brasil, deixou tudo de lado e homenageou o homem que revolucionou o esporte. O Olé escreveu, em português, “Tristeza não tem fim” e usou a palavra “Rei”. No Clarín, também teve destaque na página inicial: “Pelé, Rei e lenda do futebol”.

Outro veículo sul-americano que fez capa marcante foi o La Razón, da Bolívia. Exaltando todas as facetas de Pelé e relembrando suas visitas ao país, a manchete foi “Morreu Pelé: o futebol fica com 10”. Fazendo alusão a uma perda significativa para o esporte.

Gigante como foi, Pelé invadiu outras editorias, em espaços importantes das capas. No The Wall Street Journal, dos Estados Unidos, que trata de economia, o Rei esteve no topo, com destaque. “Pelé do Brasil, uma lenda global do futebol, morre aos 82.”

O panamenho El Siglo foi apenas um da América Central que homenageou o brasileiro. Em capa colorida, em que o ex-jogador aparece sorrindo, estampou a manchete: “Pelé, o verdadeiro Rei, já está no céu”.

Na Europa, também não faltou homenagem. O italiano Corriere dello Sport escreveu “O Rei está morto” e o tratou como “mito do futebol”. Na França, o L’Équipe utilizou as cores do Brasil para seu logo e a manchete foi “Pelé: ele era um Rei”. O alemão Suddeutsche Zeitung também deu destaque, com a frase “Lenda do futebol, Pelé está morto”.

Utilizando de capas bastante artísticas e com tom poético, dois tradicionais veículos espanhóis viralizaram mundo afora. O Marca deu destaque ao nome e estampou um Pelé gigante, seguido de “Nunca antes quatro letras foram tão grandes”. Já o AS utilizou a foto dos pés do craque e foi sucinto: “O Rei”.

Em países com menos tradição futebolística, não foi diferente. O Jornal de Angola, país tem o português como língua oficial, reservou um espaço para Pelé e noticiou a morte. O Arab News, da Arábia Saudita, também deu destaque: “Descanse em paz, o maior”. O australiano Mercury não foi diferente e escreveu “Pelé, o mundo do futebol lamenta primeira superestrela global.”

