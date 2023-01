IFFHS põe Dorival e Abel entre os 10 melhores técnicos do mundo

Os treinadores Dorival Júnior, sem clube depois de ter conduzido o Flamengo nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, e Abel Ferreira, campeão brasileiro pelo Palmeiras, ficaram entre os dez melhores técnicos de clubes do mundo, em 2022. Em lista elaborada pela IFFHS (Federação Internacional de História do Futebol e Estatísticas), o brasileiro ficou em 8º, enquanto o português foi o 9º. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, atual vencedor da Liga dos Campeões, ocupou a liderança do ranking.

Abaixo do italiano, ficou Pep Guardiola, do Manchester City, seguido por Walid Regragui, que antes de fazer história com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Catar foi vencedor da Liga dos Campeões da África com o Wydad Casablanca. Jurgen Klopp, do Liverpool, e José Mourinho, da Roma, fecharam o top-5.

Apesar de não ser escolhido para seguir no Flamengo em 2023, o trabalho de Dorival Júnior foi reconhecido mundialmente. Em cinco meses no cargo, conquistou dois troféus e terminou a Libertadores como campeão invicto. Na disputa da Copa do Brasil, perdeu apenas uma partida, a ida das oitavas de final, contra o Atlético Mineiro – sendo esta escolhida por muitos flamenguistas como a que mudou a temporada.

Campeão da Libertadores em 2020 e 2021, da Copa do Brasil em 2020 e do Paulistão em 2022, Abel Ferreira fez mais uma temporada de alto nível no Palmeiras. Ao encerrar o Campeonato Brasileiro com 23 vitórias, 12 empates, apenas três derrotas e um saldo positivo de 39 gols, fez história e conquistou o torneio que faltava à frente do alviverde.

Carlo Ancelotti, melhor técnico do mundo segundo o ranking, já ganhou a premiação em 2007 e 2014, anos que também conquistou a Liga dos Campeões. No último ano, o italiano também esteve à frente do Real Madrid na campanha campeã de La Liga.