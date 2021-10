Ídolo português, Rui Costa é eleito o novo presidente do Benfica

O ex-jogador Rui Costa foi eleito, neste domingo, 10, o novo presidente do Benfica, de Portugal. Ele teve 84,48% dos votos e superou o concorrente Francisco Benitez, que somou 12,24%. A eleição ainda contou com 2,72% votos em branco e 0,56% nulos. O pleito foi o maior de todos os 117 anos de história do clube português com mais de 40 mil votantes.

O ídolo português, que será o 34º presidente do Benfica, já ocupava o cargo de maneira interina desde a renúncia de Luis Filipe Vieira, que, em julho deste ano, foi acusado de fazer parte de um esquema de corrupção.

Rui Costa, 49 anos, iniciou sua carreira como jogador profissional do Benfica na década de 1990. O ex-meia ainda conta com passagens pelos italianos Fiorentina e Milan, em que conquistou a Liga dos Campeões de 2003. Ele encerrou sua carreira no Benfica em 2008 e, na sequência, virou diretor esportivo do clube.

O Benfica, atualmente comandado por Jorge Jesus, lidera o Campeonato Português, com 21 pontos, e está na vice-liderança do grupo E na Liga dos Campeões, com 4 pontos.

As primeiras palavras de Rui Costa, o 34.º Presidente da história do Clube. pic.twitter.com/fsRZHs7Y3V — SL Benfica (@SLBenfica) October 10, 2021