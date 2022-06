Ídolo indisciplinado: Jô deixa o Corinthians com marcas expressivas

O atacante Jô acertou sua rescisão de contrato com o Corinthians nesta quinta-feira, 9, após uma semana de novas polêmicas na carreira do atacante de 35 anos. Em recuperação de uma lesão no pé, o atleta foi filmado consumindo bebida alcoólica em um pagode durante a derrota da equipe para o Cuiabá, na terça, 7, pelo Campeonato Brasileiro, e faltou ao treino no dia seguinte, quarta-feira, 8. Ele deixa o clube que o revelou com marcas expressivas.

Cria da base alvinegra e principal jogador do título brasileiro de 2017, o centroavante tinha contrato com o Corinthians até o fim do ano que vem, mas ele próprio optou pelo encerramento do vínculo após os episódios. O acordo foi amigável e o time não terá de pagar pela rescisão.

“O jogador manifestou a vontade de rescindir o vínculo de forma antecipada. O Corinthians aceitou a decisão do atleta e informa que o contrato, com validade até dezembro de 2023, foi encerrado. Ao Filho do Terrão, maior artilheiro da história da Neo Química Arena, bicampeão Brasileiro e campeão Paulista, o Corinthians agradece por todos os momentos e deseja o melhor na sequência da carreira de um dos grandes nomes da história do Clube”, escreveu o Corinthians em nota oficial.

Em março, Jô já havia faltado a dois treinos na semana de seu aniversário. À época, o episódio foi contornado com a promessa de que o atleta não cometeria mais atos de indisciplina. O técnico Vitor Pereira chegou a elogiar o jogador por ter perdido peso e retomado a boa forma física e técnica, mas uma lesão no empate em 1 a 1 com o Always Ready, pela Libertadores, antecipou a recaída disciplinar e fim de sua terceira passagem pelo Corinthians, iniciada em 2020, quando deixou o Nagoya Grampus, do Japão.

Números de ídolo

Jô tem o nome marcado na história do Corinthians. Foi o atleta mais jovem a balançar as redes do clube, aos 16, diante do Internacional, em 2003. Dois anos depois, foi reserva de Tevez e Nilmar, mas importante na conquista do Brasileirão de 2005.

Depois de fazer boa carreira na Europa e também no Atlético Mineiro, retornou a Itaquera e foi o grande herói da conquista do Brasileirão de 2017 e artilheiro do campeonato, com 18 gols.

Em 284 jogos, Jô marcou 65 gols que fazem dele o maior artilheiro do Corinthians no século XXI. É também o maior goleador da Neo Química Arena, com 30 gols. Além do bicampeonato brasileiro, conquistou os Paulistas de 2003 e 2017.

