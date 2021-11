Ídolo do Manchester United pede saída de Solskjaer: ‘Sem filosofia’

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, está cada vez mais pressionado pela torcida e agora também por ídolos do clube para deixar o cargo. Desta vez, quem se pronunciou pedindo a saída do treinador foi o ex-zagueiro Rio Ferdinand, um dos ídolos recentes do United, e que chegou a atuar ao lado de Solskjaer no United. O ex-jogador de 43 anos considerou o time como ‘’sem filosofia ou identidade no estilo de jogo”.

A declaração de Ferdinand, que atuou pelo clube entre 2002 e 2014, foi ao ar no seu podcast Vibe with Five, na última segunda-feira, 8. O ex-zagueiro que em outras participações à programas de TV, defendeu o ex-companheiro, desta vez não poupou argumentos para cobrar a saída do ex-atacante norueguês.

“Pelo que vi desde o início da temporada até agora, acho que é hora de passar o bastão. E sempre fui um pouco cético: ele poderia nos levar a títulos? Eu não estava totalmente convencido, não tinha certeza se ele conseguiria fazer isso”, afirmou Ferdinand.

I believe if Ole leaves Manchester United now, he walks away with his head held high… we discuss in depth today! Thoughts? Continua após a publicidade 🔗 https://t.co/GB1QSAaLsI#VibeWithFive#MUFC pic.twitter.com/cwQvFSGuA9 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 8, 2021

“Eu olho para a equipe todas as semanas e me pergunto o que vamos fazer taticamente. Não tem filosofia ou identidade no estilo de jogo, que deve ser o trabalho do técnico”, completou.

Ex-atacante do United, pelo qual marcou os gols que deram o título da Liga dos Campeões de 1999, Ole Gunnar Solskjaer é técnico do clube desde 2019 e, apesar dos reforços de peso para a temporada 2021, como Cristiano Ronaldo, Raphael Varane e Jadon Sancho, sua equipe vem acumulando maus resultados e desempenhos abaixo da crítica.

O Manchester United ocupa a sexta colocação do Campeonato Inglês, com 17 pontos, nove a menos que o líder Chelsea. E para amargar ainda mais a campanha diante dos rivais, o clube perdeu os últimos clássicos para o Liverpool, por uma goleada de 5 a 0, e para o Manchester City, por 2 a 0. Na Champions, lideram o grupo F com duas vitórias das quatro partidas na primeira fase da competição.

