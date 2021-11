Ídolo do Liverpool, Gerrard é anunciado como técnico do Aston Villa

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira, 11, a contratação do técnico Steven Gerrard, que estava no Glasgow Rangers, da Escócia. Ex-meio-campista e um dos maiores ídolos da história do Liverpool, Gerrard retorna para a Premier League agora como treinador. Ele substituirá Dean Smith, demitido no último domingo, 7.

De acordo com a imprensa inglesa, o acordo custou ao Villa o pagamento aos escoceses de 3 milhões de euros (cerca de 22 milhões) pela quebra do vínculo.

Welcome to Aston Villa, Steven Gerrard. pic.twitter.com/MF8n9CPaYW — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021 Continua após a publicidade

Gerrard estava nos Rangers desde 2018. Como treinador, foi campeão escocês na última temporada e tinha boa relação com o executivo do clube, Christian Purlow, com quem trabalhou no Liverpool.

Além dele, outros nomes como Roberto Martínez, técnico da seleção da Bélgica, e Kasper Hjulmand, da Dinamarca, foram cotados para o cargo.

O ex-jogador precisará por fim a um incômodo momento vivido pelo novo clube. Sem vencer há cinco partidas, o Villa ocupa a 16ª colocação na Premier League, com dez pontos, próximo a zona de rebaixamento.

