Ibrahimovic cogita se aposentar em junho; Milan tem lista de substitutos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic pode se aposentar após o último jogo do Milan na temporada, previsto para o dia 21 de maio, contra o Sassuolo, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. Aos 40 anos, o experiente jogador cogita por um fim na carreira caso conquiste a competição ou outro troféu pelo clube. A informação é do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

De acordo com a publicação, o Milan ainda tenta convencer o jogador a renovar e permanecer por mais uma temporada. Para isso, Ibra precisaria aceitar uma significativa redução salarial de 7 milhões de euros (35 milhões de reais) por temporada para 3 milhões euros (15,2 milhões de reais).

No Italiano, o Milan é o líder com 67 pontos, somente um a frente do Napoli, o vice. As equipes ainda são seguidas de perto pela Inter de Milão, com 63. Outra chance de título é na Copa Itália, em que enfrentará a rival Inter, na semifinal, no próximo dia 19.

Em outra publicação, o jornal italiano diz que o clube já tem uma lista com possíveis substitutos em caso de perda: o sueco Alexander Isak, da Real Sociedad, o italiano Gianluca Scamacca, do Sassuolo, o canadense Jonathan David, do Lille, o belga Divock Origi, do Liverpool, e o italiano Andrea Belotti, do Torino.

Ibrahimovic perdeu recentemente a chance de disputar uma última Copa do Mundo na carreira. A seleção da Suécia foi eliminada pela Polônia na repescagem. Uma das opções caso decida parar é integrar a comissão técnica de Stéfano Pioli no Milan.

Na segunda passagem pelo clube, esta é a sua terceira temporada. Ele disputou 70 jogos e marcou 36 gols, oito na atual temporada.

