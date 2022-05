Hulk notifica Goiás e quer desculpas públicas após acusação de vandalismo

Depois de Goiás e Atlético Mineiro empatarem por 2 a 2, no último sábado, 30, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Hulk foi acusado de chutar e quebrar a porta do vestiário da arbitragem do estádio Serrinha. Imediatamente, o clube de Minas Gerais negou a autoria do vandalismo e o jogador notificou extrajudicialmente a equipe goiana, pedindo retratação pública.

Segundo o site ge.com, a acusação inicial aconteceu por parte da assessoria do Goiás, em aplicativo de mensagem. Em sequência, os assessores atleticanos informaram que o artilheiro não havia cometido o ato, justificando que o mesmo se encontrava em outra área do estádio. O responsável pelo vandalismo não foi identificado.

De acordo com a apuração, a notificação emitida por Hulk negou vandalismo e pediu que o Goiás se retrate publicamente, para que a imagem do jogador não seja prejudicada. O documento permitiu um prazo de 24 horas para o pedido de desculpas do esmeraldino e, caso não haja a retratação, medidas judiciais serão tomadas.

Apesar de ter negado que Hulk cometeu o vandalismo, a informação inicial consta que Atlético entrou em contato com o Goiás por meio do diretor Rodrigo Caetano, afirmando que arcará com todos os prejuízos.

A súmula da arbitragem também isentou o jogador da suposta ação tendo em vista que o nome do atleta aparece apenas em um cartão amarelo.

