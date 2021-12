Hugo Maradona, irmão de Diego, morre aos 52 anos

Morreu nesta terça-feira, 28, Hugo Maradona, um dos irmãos de Diego Armando Maradona (1960-2020). “El Turco”, como era conhecido, tinha 52 anos e também foi jogador e técnico de futebol. Ele sofreu uma parada cardíaca em Monte di Procida, província de Nápoles. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A exemplo de Maradona, Hugo iniciou a carreira no Argentinos Juniors. Ele foi contratado pelo Napoli em 1987 com apenas 18 anos. Na Europa, ainda teve passagens pelo Ascoli, Rayo Vallecano e o Rapid Vienna. Depois, ainda jogou por equipes da América do Sul e do Japão.

“Os pensamentos do presidente do clube Aurelio De Laurentiis, vice-presidente Edoardo De Laurentiis, dirigentes, comissão técnica, jogadores e toda a família SSC Napoli estão com a família Maradona após o triste falecimento de Hugo”, disse o Napoli em comunicado.

Continua após a publicidade

“Lamentamos informar o falecimento de Hugo Maradona, irmão de Diego e ex-jogador de nossa Instituição. Nossas condolências à família e entes queridos”, manifestou o Argentinos Juniors.

#AAAJ Lamentamos informar el fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego y ex jugador de nuestra Institución. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. pic.twitter.com/wrG8yfuKtv — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) December 28, 2021

Como treinador, El Turco comandou o Puerto Rico Islanders Footbal Club, equipe de Porto Rico que não existe mais.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!