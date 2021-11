Homenagens a Marília Mendonça e Brasileirão: resumo do fim de semana

O fim de semana contou com muitas emoções dentro e fora das quatro linhas. A morte de Marília Mendonça mobilizou o mundo do futebol, que fez diversas homenagens à cantora. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG venceu, o Internacional derrotou e afundou o rival Grêmio, e o Palmeiras bateu o Santos na Vila Belmiro. Confira, abaixo, o melhor do fim de semana.

Homenagens a Marília Mendonça

Ao longo de todo o fim de semana, clubes de futebol e jogadores lamentaram e homenagearam a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que morreu após sofrer um acidente de avião em uma zona rural da cidade Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. No Campeonato Francês, Neymar marcou dois gols na vitória do PSG e homenageou a cantora com uma camisa. O atacante Raphinha também mostrou uma mensagem de afeto após balançar a rede pelo Leeds. Nos estádios, os clubes fizeram um minuto de silêncio antes das partidas e algumas torcidas, como do Avaí e CSA, cantaram músicas de Marília Mendonça.

Luto no Paraná

Morreu no domingo, 7, aos 77 anos, Barcímio Sicupira Júnior, o Sicupira. Ídolo e maior artilheiro da história do Athletico-PR, o ex-jogador havia passado recentemente por uma cirurgia nos pulmões e morreu dormindo em sua casa. Como jogador, Sicupira defendeu o clube paranaense por oito temporadas, entre 1968 e 1976, com 158 gols anotados, número nunca antes atingido e jamais igualado. Ele ainda atuou por Corinthians e Botafogo.

Hoje é um dia de luto para o Athletico Paranaense e de tristeza indescritível para toda a torcida rubro-negra. Nosso maior artilheiro, o histórico Craque da 8, nos deixou. Assim como o seu legado, nossa saudade será eterna. Obrigado por tudo, Sicupira. #SicupiraEterno pic.twitter.com/ry4EDHLrsx — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 7, 2021

Brasileirão

O Atlético-MG venceu o rival América-MG e segue isolado na liderança da competição. Atualmente, o clube comandado por Cuca está a 10 pontos do vice-líder Palmeiras, que venceu o Santos, em plena Vila Belmiro. Ainda na parte de cima da tabela, o Corinthians venceu o Fortaleza no apagar das luzes. O tradicional Grenal terminou com a vitória do Internacional, que afundou o Grêmio na zona de rebaixamento.

Série B

O Botafogo goleou o rival Vasco por 4 a 0, pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, em pleno estádio São Januário. Os gols dos visitantes foram anotados por Marcos Antônio, duas vezes, Rafael Navarro e Diego Gonçalves. O time comandado por Enderson Moreira ultrapassa o Coritiba e atinge a primeira colocação, com 62 pontos, um a mais que os paranaenses. Já o clube de Fernando Diniz estaciona na 9ª posição, com 47 pontos, e praticamente dá adeus ao acesso, já que está a oito pontos do Goiás, primeiro clube no G4, a apenas 4 partidas do fim da competição.

Série C

O fim de semana decretou os quatro clubes que garantiram o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro: Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense. As equipes disputarão a Série B da próxima temporada. A final da competição será entre Ituano e Tombense.

O TIGRE DO VALE TÁ NA B! 🐯@Oficial_Tigre vence, garante a última vaga do acesso e vai estar no #BrasileirãoSérieB pela primeira vez ano que vem! Seja muito 🅱em-vindo, Aurinegro! pic.twitter.com/hDSOwdUWiV — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) November 7, 2021

Itália

O Genoa contratou Andriy Shevchenko como técnico. O ex-jogador, que estava sem clube desde que deixou o comando da seleção da Ucrânia, assinou um contrato até junho de 2024. Ele substitui Davide Ballardini, demitido na última semana.