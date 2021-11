Holanda vence a Noruega e confirma classificação para a Copa do Catar

A Holanda confirmou nesta terça-feira, 16, classificação para a Copa do Mundo de 2022. Com gols dos atacantes Steven Bergwijn, do Tottenham, e de Memphis Depay, do Barcelona, a seleção dirigida pelo técnico Louis van Gaal venceu por 2 a 0 a Noruega no Feynoord Stadium, em Roterdã, e assegurou a primeira colocação do grupo G, com 23 pontos. A vaga era ameaçada pelos noruegueses e pela Turquia, que venceu por 2 a 1 Montenegro, fora de casa, e disputará a repescagem.

Três vezes vice-campeã mundial, a Holanda retorna a uma edição de Copa do Mundo após ausência em 2018, na Rússia. A vaga, porém, veio com tons dramáticos e somente na última rodada.

No fim de semana, a equipe empatou por 2 a 2 com Montenegro, fora de casa, depois de estar vencendo por dois gols de diferença, mas cedeu o empate os dez minutos finais. Além do anfitrião Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra e Suíça já haviam assegurado classificação.

A partida ficou marcada por raros bons momentos, mas consagra Depay ao lado do inglês Harry Kane como o artilheiro da competição, com 12 gols em dez partidas. Foi a 75ª partida do jogador pela seleção.

A Noruega sentiu a ausência de seu principal jogador, Erling Haaland, que lesionado não pôde atuar. O time sequer finalizou a gol durante todo o primeiro tempo da partida e praticamente não chegou na etapa final.

As arquibancadas do estádio ficaram vazias durante todo o confronto, sem a presença de público, devido a uma crescente no número de casos do novo coronavírus.

