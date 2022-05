Hernanes anuncia aposentadoria e planeja novas funções no futebol

Hernanes anunciou nesta segunda-feira, 2, a sua aposentadoria como jogador de futebol. A decisão do ex-meio-campista foi oficializada durante evento em um restaurante localizado dentro do estádio do Morumbi. Ele disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport e estava desde janeiro sem clube.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Aos 36 anos, o Profeta diz adeus aos gramados após 18 anos atuando como atleta profissional com passagens por São Paulo, Santo André, Lazio, Inter de Milão, Juventus, Hebei e Sport. Ele também acumula convocações para a seleção brasileira, com participação nos Jogos de Pequim, em 2008, e na Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

“Na vida é importante você saber entrar e saber sair. As vezes não sabia sair…, mas na hora que deu para mim, deu para mim e acabou. Isso me ajudou a fazer uma saída que se deve, que se merece. Diante de vocês, dos torcedores na live, gostaria de fazer o anúncio oficial que hoje estou dando encerramento a minha carreira como jogador de futebol, mas nascendo para tantas outras coisas. Para ser o Profeta, para tantas coisas pela frente que me aguardam. Quero continuar crescendo”, disse o Profeta.

“Obrigado aos que estão presentes, obrigado aos que testemunharam este momento. Quero agradecer ao apoio do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, se não fosse vocês… a quem me aprovou aqui no São Paulo no final de 2001. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. A minha esposa que me acompanha em todos aos momentos. Obrigado por tudo, continuamos juntos”, completou.

Hernanes deve voltar à Itália nos próximos dias. Os filhos e os principais negócios, um deles uma vinícola, estão localizadas no país europeu.

Natural de Recife, ele teve como último clube da carreira o Sport onde realizou 17 partidas e não evitou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Continua após a publicidade

Foi no São Paulo onde viveu os melhores momentos da carreira. Pelo clube, ele realizou 330 jogos, marcou 56 gols e conquistou três títulos: o Campeonato Brasileiro (2007 e 2008) e o Campeonato Paulista (2021). Nos dois primeiros, foi protagonista da equipe dirigida pelo técnico Muricy Ramalho.

Em 2010, trocou o clube do Morumbi pela Lazio, da Itália, onde atuou por quatro temporadas. Ainda jogou três temporadas na Inter de Milão e na Juventus antes de ir para o futebol chinês.

Na volta ao Brasil, em 2017, foi peça-chave na campanha de recuperação que evitou o rebaixamento do São Paulo marcando nove gols em 19 partidas, além de três assistências. Retornou ao clube novamente em 2019, mas conviveu com lesões e questionamentos sobre a queda de desempenho. Insatisfeito, procurou a diretoria para negociar sua rescisão amigável e abriu mão de dinheiro para deixar o clube.

Em entrevista ao podcast do Globo Esporte, em 2017, ele declarou que o maior marca negativa da carreira foi o 7 a 1 sofrido para a Alemanha, em 2014. “A maior frustração, com certeza, foi a Copa de 2014. Ali, de ter participado daquela derrota com certeza foi a maior frustração”, disse na ocasião.

Fora das quatro linhas, Hernanes também ficou conhecido por uma coletânea de frases curiosas e hábitos pouco ortodoxos. Em 2007, ele contratou um cientista para ajudar na melhora de sua performance. Em 2009, mesmo já com fama consolidada, andava em um Palio 1.0, carro popular à época. No retorno, passou a usar uma Kombi Last Edition, lançada em 2013: “a família é muito grande e essa Kombi é muito boa de dirigir”, justificou.

Não poderíamos deixar de preparar um vídeo em homenagem ao aniversário do Profeta! Ídolo identificado com o clube, bicampeão brasileiro, líder e protagonista de grandes momentos dentro e fora de campo… Confira! 🥳🎥 pic.twitter.com/4L9YROcUVY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 29, 2020

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!