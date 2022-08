Henrique Dourado tromba com árbitro e é suspenso por 12 meses na China

O atacante brasileiro Henrique Dourado, com passagens por Flamengo, Fluminense e Palmeiras, foi suspenso do futebol por 12 meses e o motivo é um tanto quanto inusitado. O jogador deu uma trombada no árbitro durante o jogo do Henan Songshan, sua atual equipe, contra o Wuhan River no último domingo, 21. Pelo lance, ele acabou recebendo cartão vermelho, interpretado como agressão. Além do gancho, Dourado ainda deverá pagar uma multa de 30 mil dólares (cerca de 148 mil reais na cotação atual).

O atacante Henrique Dourado (ex-Fluminense, Palmeiras e Flamengo) recebeu multa e suspensão de UM ANO por este empurrão no árbitro Ma Ning. 🚨 O lance aconteceu no empate por 2 a 2 entre Wuhan Yangtze e Henan Jianye (time de Dourado) no último domingo. 🇨🇳pic.twitter.com/DPOh3Akto6 — GOAL Brasil (@GoalBR) August 26, 2022

O incidente aconteceu logo aos 15 minutos do primeiro tempo, ao voltar para recompor a defesa. Dourado atingiu em velocidade o árbitro Ning Ma, que caiu rolando no chão. Ma aguardou a paralisação do jogo e expulsou o camisa 9. O brasileiro reclamou bastante do cartão.

A federação local entendeu a atitude de Dourado como intencional e não poupou em dar uma punição severa.

“Dourado acertou as costas do árbitro com força excessiva após uma corrida sem bola de longa distância, derrubando o árbitro da partida, o que foi definido como um ato de violência. Dourado recebeu cartão vermelho e foi expulso de campo”, diz comunicado da CFA (Associação Chinesa de Futebol, em português).

No futebol brasileiro, Ceifador, de 32 anos, foi revelado pelo Mirassol e tem passagens também por Mogi Mirim, Cruzeiro, Portuguesa, Santos, Chapecoense e outras equipes. Ele está desde 2020 no futebol chinês.

