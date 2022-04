Hamilton e Serena Williams se juntam em oferta para comprar o Chelsea

Em busca de novos donos desde que o russo Roman Abramovich teve de por o clube à venda, o Chelsea recebeu propostas de duas lendas do esporte: o piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, e a tenista americana Serena Williams. Segundo informação da Sky Sports, posteriormente confirmada por outros veículos britânicos nesta quinta-feira, 21, a dupla pretende integrar um consórcio milionário liderado por Martin Broughton, ex-presidente do Liverpool e da British Airways.

Williams e Hamilton pretendem desembolsar 10 milhões de libras (cerca de 60 milhões de reais) cada um para se tornarem sócios do atual campeão europeu e mundial. O consórcio ainda inclui o presidente da World Athletics, o ex-velocista britânico Sebastian Coe, e outros investidores de peso como David Blitzer, dono do Philadelphia 76ers , da NBA.

Hamilton e Williams não confirmaram a informação até o momento. A tenista, ex-número 1 do mundo e dona de 23 títulos de Grand Slam, já é investidora do Angel City FC, de Los Angeles, da liga americana de futebol feminino. O caso de Hamilton chama atenção, pois o piloto é torcedor confesso do Arsenal, um dos rivais do Chelsea.

As lendas do tênis e do automobilismo não seriam as primeiras estrelas do esporte à integrar a Premier League. O jogador americanod e basquete Lebron James é um dos acionistas do Fenway Sports Group (FSG), grupo que é dono do Liverpool.

O consórcio integrado pela dupla, porém, tem concorrência: o co-proprietário do Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, e o co-proprietário do Boston Celtics, Steve Pagliuca, também estão na briga. Um consórcio liderado pelos proprietários do Chicago Cubs, a família Ricketts, saiu recentemente da disputa.

O Chelsea foi colocado à venda pelo proprietário Roman Abramovich depois da invasão russa da Ucrânia, antes mesmo de sanções serem impostas ao oligarca pelo governo britânico.