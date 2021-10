Haaland treina com a camisa 9 do Flamengo e anima rubro-negros

12 out 2021, 18h03

O jovem astro norueguês Erling Haaland foi uma das principais ausências da rodada de Eliminatórias para a Copa de 2022, mas, mesmo se recuperando de lesão, causou enorme comoção nas redes sociais, mais especificamente com os milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo. O artilheiro do Borussia Dortmund apareceu vestindo a camisa 9 do Flamengo durante fisioterapia nesta terça-feira, 12.

O vídeo foi postado por seu fisioterapeuta, John Haddad, e foi invadido por torcedores brasileiros que pediram sua chegada à Gávea. Aos mais entusiasmados convém avisar: Haaland estava apenas usando um presente que ganhou ano passado de seu companheiro de time Reinier, cria da base rubro-negra.

Autor de 41 gols em 42 jogos neste ano, o goleador de 21 anos tem por hábito utilizar camisas de clubes da América do Sul; antes, já havia postado foto com os uniformes de Corinthians e Boca Juniors, por exemplo.