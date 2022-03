Haaland quer jogar no Real Madrid já em 2022, diz jornal

O Real Madrid está perto de fechar acordo com o Borussia Dortmund para a contratação do atacante Erling Haaland. De acordo com o jornal espanhol As, o norueguês de 21 anos expressou a pessoas próximas a escolha pelo clube espanhol, desejo vai de encontro com o de seu pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, e de seu empresário, o italiano Mino Raiola. Ele espera por um desfecho já na janela de transferências de verão, entre 1º de julho e 31 de agosto.

Além disso, a apuração do periódico ressalta que recentemente o jogador recebeu uma proposta dos espanhóis que lhe permitiria continuar por mais uma temporada no Dortmund, até junho de 2023, mas já recebendo o salário que terá futuramente em Madri.

Na negociação estão envolvidos patrocinadores de peso, o que tornou a operação lucrativa tanto para os clubes, quanto para o atleta, intensificando a chegada dele e de Mbappé, outro alvo do Real. Apesar disso, Haaland e o empresário insistem na saída do jogador ainda neste verão e não só em 2023.

A reunião que decidirá definitivamente o futuro do jovem norueguês, está marcada para a segunda quinzena de março. Em razão do desejo do jogador em sair ainda em 2022, o Borussia já está a procura de um substituto para o atacante e tem até algumas opções, como Sebastian Haller, do Ajax, que se saiu muito bem na última temporada.

O atacante tem 29 gols em 30 jogos disputado, porém já chegou aos 27 anos e sairia por um preço semelhante ao deixado no caixa por Haaland, cerca de 75 milhões de euros (aproximadamente 476 milhões de reais). Uma segunda opção, seria o jovem de 20 anos, Karim Adeyemi, do Red Bull Salzburgo. Adam Hlozek, do Sparta Praga, Patrik Schik, do Bayer Leverkusen, também são alvos do clube.

Apesar de informações de que o Dortmund teria fechado com o Real um acordo de preferência para adquirir o atacante – que, em tese, bloquearia negociações com as outras equipes interessadas e daria ao clube espanhol preferência na contratação do jogador na próxima janela de transferência – o futuro de Haaland ainda é incerto.

Sabe-se que Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain também tem interesse em negociar com Raiola. Recentemente, ele esteve em um encontro particular com o técnico Xavi Hernández, atualmente no Barcelona.

Somando aos 75 milhões de euros que o Borussia está pedindo, ainda existem comissões ao jogador, seu pai e o agente, o que eleva o valor da venda para um total de 150 milhões de euros.

