Haaland entra no top 10 de contratações mais caras do Manchester City

O sonho do primeiro título europeu bateu novamente na trave e o Manchester City segue abrindo os cofres em busca de reforços de peso. Para a temporada 2022/2023, o clube inglês assegurou a contratação de um dos melhores e mais promissores atacantes do planeta, o norueguês Erling Haaland, ex-Borussia Dortmund. A transferência vem sendo tratada com uma “pechincha” pela imprensa britânica: sua cláusula rescisória foi fixada em 51 milhões de libras (322 milhões de reais pela cotação atual), quase metade da mais cara da história do clube (Jack Grealish, por 100 milhões de libras), mas já o suficiente para incluir Haaland no top 10 das maiores compras do City.

Aos 21 anos, Haaland deve receber um salário de 375.000 libras por semana, equivalente a 2,3 milhões de reais e ser o artilheiro que o técnico Pep Guardiola buscava havia algum tempo (na temporada passada, o clube tentou Harry Kane e Cristiano Ronaldo).

O Manchester City era um time de relativa tradição local, mas ainda coadjuvante na Premier League, até que em setembro de 2008, o bilionário dos Emirados Árabes Unidos, Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyanm adquiriu o clube por 210 milhões de libras. Integrante da Família Real dos Emirados, o dono do City é presidente de fundos de investimento e dono de grupos petrolíferos.

Desde então, o City se tornou um dos clubes mais “mão aberta” do futebol europeu, inclusive enfrentando constantes denúncias sobre violações às normas do fair play financeiro. Dos 10 atletas mais caros da história do clube, apenas Benjamin Mendy não faz mais parte do grupo: está preso, acusado de estupro, desde agosto do ano passado.

A lista inclui ídolos no Etihad Stadium, como o meia belga Kevin de Bruyne, e outros que não eram tão badalados, mas que se tornaram referência na Premier League, como Aymeric Laporte, João Cancelo e Rúben Dias. Confira, abaixo, a lista completa:

10 – Erling Haaland (52 milhões de libras)

Comprado junto ao Borussia Dortmund, em 2022

9 – Benjamin Mendy (52 milhões de libras)

Comprado junto ao Monaco em 2017

8 – Rodri (56 milhões de libras)

Comprado junto ao Atlético de Madri, em 2019

7 – Raheem Sterling (57 milhões de libras)

Contratado junto ao Liverpool, em 2015

6 – Aymeric Laporte (58 milhões de libras)

Contratado junto ao Athletic Bilbao em 2018

5 – João Cancelo (58,8 milhões de libras)

Contratado junto à Juventus em 2019

4 – Riyah Mahrez (61 milhões de libras)

Contratado junto ao Leicester City em 2018

3 – Rúben Dias (61 milhões de libras)

Contratado junto ao Benfica em 2020

2 – Kevin de Bruyne (68 milhões de libras)

Contratado junto ao Wolfsburg em 2015

1 – Jack Grealish (100 milhões de libras)

Contratado junto ao Aston Villa, em 2021