Gustavo Gómez é convocado e desfalca Palmeiras antes do Mundial

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi convocado para a seleção paraguaia nesta sexta-feira, 14, e vai desfalcar a equipe paulista às vésperas do Mundial de Clubes da Fifa. O jogador está na lista para os duelos de seu país contra o Uruguai, em 27 de janeiro, e o Brasil, em 1º de fevereiro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Gómez, que é capitão da seleção do Paraguai, deve perder três jogos do Palmeiras no Paulistão: contra Ponte Preta, em 26 de janeiro, São Bernardo, no dia 29, e Água Santa, em 1º de fevereiro.

O Palmeiras embarca para os Emirados Árabes Unidos para disputar o Mundial em 2 de fevereiro, um dia após a data-Fifa. A estreia acontece em 8 de fevereiro, já na semifinal, contra o vencedor do jogo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Além de Gómez, dois outros jogadores do Palmeiras foram convocados e deverão desfalcar o time pelo mesmo período: o goleiro Weverton, chamado por Tite para a seleção brasileira, e o lateral esquerdo Joaquín Piquerez, que está na pré-lista do Uruguai.

