‘Guerra pelo novo Vinicius’: Real Madrid e Barcelona já disputam Endrick

Real Madrid e Barcelona já brigam nos bastidores pela contratação do atacante Endrick, joia do Palmeiras e principal destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Autor de um golaço de bicicleta de fora da área na vitória por 5 a 2 da equipe paulista sobre o Oeste, nesta quarta-feira, 19, o jovem de apenas 15 anos é almejado pelos dois gigantes segundo informações do diário espanhol As, que descreve: “guerra pelo novo Vinicius”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O termo é uma alusão a disputa entre os rivais em 2017 pela contratação de Vinicius Júnior, também destaque em uma Copinha pelo Flamengo. O acordo por ele foi anunciado pelos clubes em maio de 2017 por 45 milhões de euros (164 milhões de reais), tendo se apresentado ao Real em 2018.

A publicação destaca que, na ocasião, os catalães perderam o jogador nos instantes finais e não desejam ver o mesmo filme se repetir. Real e Barça também disputaram por anos a contratação de Neymar, que optou pelo acerto com o Barcelona em 2013.

Segundo o Ás, a equipe dirigida por Xavi Hernández estaria disposta a pagar 45 milhões de euros (277 milhões de reais) em três parcelas. Como Endrick tem apenas 15 anos de idade, o seu contrato com o Palmeiras ainda é amador. Ele só poderá assinar um vínculo profissional quando completar 16 anos, o que acontece no dia 21 de julho

Apesar do interesse de vários clubes estrangeiros, o pai do jogador, Douglas Sousa, já falou, em entrevista ao Canal do Nicola, que a vontade dele e de sua família é de que o filho permaneça no Palmeiras.

Continua após a publicidade

🔥 Endrick. 2006. O quinto gol na @Copinha foi mais um pintura. pic.twitter.com/7jBiNkzW96 — Footure (@FootureFC) January 19, 2022

No último dia 15, segundo o jornal catalão Sport, um olheiro do Barcelona esteve presente no Distrital do Inamar, em Diadema, para observá-lo.

Mesmo tão jovem, Endrick precisou de apenas dois jogos da fase de grupos para se destacar na Copinha, anotando dois gols em cada um deles. Logo depois, ele foi chamado para completar um treino da equipe principal, comandada por Abel Ferreira. Contudo, o garoto testou positivo para covid-19 e virou desfalque nos jogos seguintes.

Depois de passar por um novo teste e dar negativo, Endrick voltou a ser relacionado no sábado para o duelo contra o Atlético-GO. Como não houve tempo de participar de pelo menos um treino com os companheiros, ele começou o jogo no banco de reservas e entrou apenas aos 26 minutos da segunda etapa. Ainda assim, precisou de apenas três minutos em campo para sofrer o pênalti que deu origem ao terceiro gol palmeirense no jogo.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!