Guardiola testa positivo para Covid-19, e surto no City chega a 21 casos

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira, 6, que o técnico Pep Guardiola testou positivo para Covid-19, assim como seu assistente Juanma Lillo. Em comunicado oficial, o clube inglês afirmou que a dupla já está em isolamento do restante do estafe e do elenco.

Com os novos casos, o surto no City já chega a 21 infectados. Deste número, sete são jogadores da equipe principal. O clube tem limitado as informações sobre quem contraiu o vírus, mas entre os nomes estão o lateral direito Kyle Walker, o lateral esquerdo Oleksandr Zinchenko, o volante Rodri e o meia Phil Foden.

Sem Guardiola e Lillo, quem comandará o City no jogo desta sexta-feira, 7, contra o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra, será Rodolfo Borrel, um dos auxiliares do treinador espanhol.

Pelo Campeonato Inglês, o time volta a campo apenas no sábado da semana que vem, 15, em duelo direto contra o Chelsea, dentro de casa. O Manchester City lidera a competição com 53 pontos, enquanto o time de Londres e próximo adversário é o segundo colocado, com 43.

