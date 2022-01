Guardiola supera Mourinho e conquista novo recorde na Premier League

O Manchester City ficou apenas no 1 a 1 com o Southampton, neste sábado, 22, e quebrou uma sequência de 12 vitórias consecutivas no Campeonato Inglês. Mesmo assim, o resultado foi suficiente para o técnico Pep Guardiola conquistar um novo recorde na competição.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Com o empate diante do Southampton, o treinador catalão chegou aos 500 pontos conquistados na Premier League desde que desembarcou na Inglaterra para comandar o Manchester City. Com apenas 213 partidas disputadas nesse período, Guardiola tornou-se o técnico que atingiu a marca de maneira mais rápida na história do campeonato.

Com isso, o comandante do City roubou o posto que antes pertencia a José Mourinho, com quem rivalizou por muitos anos de sua carreira. O técnico português atingiu os 500 pontos depois de 231 partidas.

Além dele, nomes como Jurgen Klopp (236 jogos), técnico do Liverpool, e Alex Ferguson (242 jogos), ex-treinador com passagem histórica e vitoriosa pelo Manchester United, também aparecem nas primeiras posições da lista e foram superados por Guardiola.

Com o Manchester City, o treinador já conquistou três títulos do Campeonato Inglês. A sua equipe é a atual campeã do torneio e, nesta temporada, caminha para repetir o feito. O time de Pep Guardiola aparece na liderança da competição com 57 pontos, com doze pontos de vantagem para o Liverpool, que tem dois jogos a menos e é o segundo colocado.