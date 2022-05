Guardiola rebate críticas e diz que ‘destruiu’ United em duas finais

Eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o Manchester City teve seu sonhado título europeu adiado. Mesmo com um elenco bilionário e o badalado Pep Guardiola no banco de reservas, a equipe bateu na trave e foi alvo de críticas de ex-jogadores – especialmente do rival Manchester United, como o ex-lateral Evra e o ex-atacante Berbatov. Irritado, o treinador espanhol respondeu as falas e provocou, trazendo à tona os títulos pelo Barcelona nas edições da Champions de 2008/09 e 2010/11, quando derrotou o próprio United nas duas finais.

A alfinetada aconteceu durante coletiva de imprensa, quando o treinador relembrou falas dos aposentados Clarence Seedorf, Dimitar Berbatov e Patrice Evra. Os dois primeiros disseram, após o City cair para o Real, que faltou mentalidade forte ao time inglês para chegar à final da Champions. Já o francês, figura mais folclórica e frequente nas redes sociais, cutucou pessoalmente o técnico: “Ele escolhe seus times assim, não pode treinar pessoas com personalidade. Ele fez isso no Barcelona. Monta suas equipes para controlar a todos. É sempre ele quem decide. Ele tira todas as suas responsabilidades e parece que está jogando no PlayStation”.

Aparentando nervosismo, Guardiola respondeu às provocações, citando os atletas. “Esse especialistas, ex-jogadores, falam que meu time não tem personalidade, mas eu não vi a personalidade deles quando eu, ou melhor, nós destruímos o Manchester United em duas finais de Champions”, disparou. Evra foi titular do United nas decisões citadas pelo espanhol, enquanto Berbatov entrou no segundo tempo da edição de 2008/09. O Barcelona venceu o primeiro encontro por 2 a 0 e o segundo por 3 a 1.

Essa não é a primeira declaração mais dura de Pep Guardiola deu nas últimas semanas. Após vencer o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, o catalão ironizou o Liverpool, rival direto na luta pelo título nacional, ao relembrar a “seca” do adversário no principal torneio do país: “O Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias, não na Premier League, porque ganhou uma em 30 anos”. Na ocasião, foi rebatido com gargalhadas e ironia pelo colega alemão.

