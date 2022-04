Guardiola pensa em renovar com City e nega treinar Brasil: ‘Hoje não’

O técnico espanhol Pep Guardiola pôs fim aos rumores que o ligavam como principal nome para substituir Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8, o comandante do Manchester City negou qualquer possibilidade de aceitar uma proposta e ainda explicou que cogita estender o atual vínculo com o clube, atualmente até 30 de junho de 2023. O treinador está desde 2016 na Inglaterra.

“Hoje não… Estou sob contrato aqui, estou muito feliz. Estou disposto a ficar para sempre aqui. Eu renovaria o contrato por dez anos, mas agora não é o momento. Não sei onde veio”, declarou Guardiola.

A possibilidade entorno de um acordo com Guardiola ganhou repercussão a partir de uma informação divulgada pelo jornal espanhol Marca que dizia que a CBF cogita pagar um salário milionário para contar com o treinador.

Segundo informações do jornal, a diretoria da CBF entendeu que é necessário um treinador estrangeiro para o ciclo pós-Catar. O nome de Guardiola foi cotado como ideal, e a entidade deve se esforçar para concretizar o acerto. Pere Guardiola, irmão e representante do técnico, já foi abordado e está ciente do interesse.

Admirador das seleções brasileiras dos anos 1970 e 1980, especialmente a de 1982, Guardiola convive há tempos com boatos sobre uma possível mudança para a Granja Comary. O que faltou, em todas as situações, foi algo concreto, ainda mais em contextos em que a presença de estrangeiros no futebol nacional era tratada com maior resistência.

Os primeiros rumores entre Brasil e Guardiola surgiram em 2015, quando Daniel Alves falou que o treinador havia se oferecido para assumir a seleção antes da Copa de 2014, mas a CBF não aceitou. Alguns anos depois, em entrevista à ESPN, o espanhol desmentiu o jogador e expôs sua opinião sobre o assunto: “eu nunca disse que gostaria de treinar a seleção brasileira. A seleção tem de ser comandada por um brasileiro, assim como a seleção argentina tem de ser comandada por um argentino”.

Guardiola também foi questionado sobre as declarações do técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, adversário direto na disputa pelo título inglês e a quem enfrentará no próximo domingo, 10, no Etihad Stadium, a partir das 12h30 (de Brasília), Klopp elegeu o colega como “o melhor técnico do mundo”, declaração da qual Guardiola discordou.

“Eu não me tornei treinador para ser melhor. Não sou. Muito obrigado, mas não sou. Eu gostaria de dizer que sou o melhor, mas não sou”, concluiu.

O City lidera o Campeonato Inglês com 73 pontos, apenas um a mais do que o Liverpool. Após a rodada deste fim de semana, restarão somente sete partidas para o fim da liga. Desde que chegaram à Inglaterra, Guardiola levou a melhor no número de títulos da Premier League (3 a 1), mas Klopp conseguiu erguer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, algo que o catalão ainda persegue pelo City.

