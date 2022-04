Guardiola diz que Simeone jogou no esquema 5-5-0: ‘Não há espaços’

O Manchester City de Pep Guardiola venceu, pelo placar mínimo, o primeiro duelo de estilos diante do Atllético de Madri de Diego Simeone, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 5. O belga Kevin de Bruyne marcou o gol do 1 a 0 no Etihad Stadium. Após a partida, o treinador catalão elogiou a força defensiva do rival e definiu o sistema de jogo do argentino como um 5-5-0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Foi um jogo muito disputado, difícil. Eles são mestres defendendo todos juntos”, disse Guardiola em entrevista coletiva. “Pensamos que eles jogariam num 5-3-2, mas logo ele ajustou para um 5-5-0. Seja na pré-história, hoje ou daqui 100.000 anos, será sempre difícil atacar contra um 5-5-0, não há espaços.”

Guardiola já previu um jogo semelhante em Madri, no próximo dia 3. “Eles são fortes e nós pequenos e leves, é uma questão de ter paciência. Eu disse a meus jogadores que estávamos bem. Acredito que em Madri teremos um jogo parecido ao que foi depois que marcamos o primeiro gol.”

O treinador espanhol, no entanto, evitou dizer que o jogo desta tarde foi uma vitória do seu estilo, mais ofensivo. “Não, não sei, sei lá Ganhamos um jogo, agora temos a partida de volta, veremos. Aprendemos com o jogo de hoje e tentaremos ser um pouco melhores.”

No único duelo anterior entre os treinadores, o Atlético de Simeone levou a melhor sobre o Bayern de Munique de Guardiola, também nas quartas de final, da edição de 2016.