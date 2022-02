Guardiola comete gafe e aponta River Plate como campeão da Libertadores

Em entrevista coletiva na última quarta-feira, 9, após mais um triunfo do Manchester City pelo Campeonato Inglês – a equipe venceu o Brentford por 2 a 0, no Etihad Stadium, pela 24ª rodada da competição -, o técnico espanhol Pep Guardiola cometeu uma gafe ao ser questionado se o seu time já poderia ser considerado como o atual melhor do mundo. Ele rebateu ao dizer que não, exaltou o Chelsea, mas se enganou ao apontar o River Plate, e não o Palmeiras, como o atual vencedor da Libertadores.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Não somos a melhor equipe do mundo. A melhor é o Chelsea, que venceu a Champions League. E o River Plate, que venceu na América do Sul. Eu acho… não sei. Mas as opiniões sobre quem é o melhor não importam. O importante é que vencemos o jogo e vamos enfrentar o Norwich”, disse o espanhol.

Em sequência falou sobre a importância do confronto no sábado, 12, contra o lanterna Norwich pelo Campeonato Inglês.

“Essa coisa de quem é o melhor eu não ligo. O importante é que vamos enfrentar o Norwich e temos que ganhar o jogo. Quero ser feliz e tentar jogar melhor todos os dias. ”O Manchester City é líder isolado da competição com 60 pontos, 12 a mais que o segundo colocado Liverpool.

Bicampeão da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Chelsea pela final do Mundial de Clubes no sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!