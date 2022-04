Grupo Globo altera ‘linha do tempo’ das partidas após reclamações

Durou pouco a tão comentada “linha do tempo” do placar das transmissões de futebol do Grupo Globo. A emissora anunciou nesta terça-feira, 12, que voltará a usar o cronômetro tradicional após inúmeras críticas e reclamações, até mesmo do principal narrador da casa, Galvão Bueno.

A Globo admitiu ter levado em consideração a posição de seus telespectadores. “Estamos atentos à opinião do público e fizemos ajustes no grafismo, que já poderão ser vistos a partir da segunda rodada do Brasileirão, nesta terça-feira, tanto nas transmissões do Sportv como do Premiere”, informou a comunicação da emissora.

“O cronômetro volta ao modelo tradicional, com a contagem dos segundos, e a linha do tempo passará a aparecer com a bola parada, para que o narrador conte, de forma cronológica, o que aconteceu no jogo”, completou a nota.

A linha do tempo foi lançada na última sexta-feira, 8, na abertura da Série B e causou grande repercussão negatiba. Nela, aparecia uma linha vertical no canto esquerdo da tela, marcando o tempo percorrido entre o início e os 90 minutos, sem a marcação dos segundos, eindicando o momento dos gols e cartões recebidos. O recurso não é exatamente novo. Na verdade é bem semelhante ao utilizado nas transmissões da Copa de 1990 realizadas pela emissora RAI,

A novidade não foi bem aceita pela maioria do público e nem mesmo por Galvão Bueno, que respondeu a um seguidor no Instagram dizendo que também achou “feio” o novo recurso.