Grenal, Real Madrid x PSG e mais: onde assistir aos jogos desta quarta

O fã de futebol terá grandes jogos para acompanhar nesta quarta-feira, 9. Dois grandes jogos, às 17h (de Brasília), agitam a Liga dos Campeões: Manchester City x Sporting, no Etihad Stadium, e Real Madrid x Paris Saint-Germain, no estádio Santiago Bernabéu. Pela Libertadores, o Fluminense entra em campo contra o Olimpia, do Paraguai, pela terceira fase da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Na Copa do Brasil, a partida destaque será entre Juazeirense-BA x Vasco, às 21h30 (de Brasília), no estádio Adauto Moraes, na Bahia. O Campeonato Gaúcho terá clássico entre Internacional x Grêmio, no Beira-Rio, marcado para às 21h (de Brasília).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões

17h

Manchester City x Sporting – HBO Max e Space

Real Madrid x Paris Saint-Germain – HBO Max e TNT

Copa Libertadores

19h15

Everton-CHI x Estudiantes-ARG – ESPN e Star+

21h30

Fluminense x Olimpia-PAR – SBT, ESPN e Star+

Copa do Brasil

19h

Azuriz-PR x Mirassol-SP – SporTV e Premiere

21h30

Juazeirense-BA x Vasco – Prime Vídeo

Campeonato Gaúcho

21h

Internacional x Grêmio – Premiere

Copa Sul-Americana

19h15

Liverpool-URU x River Plate-URU – Conmebol TV

21h30

Independiente Medellín-COL x América de Cali-COL – Conmebol TV

Mushuc Runa-EQU x LDU-EQU – Conmebol TV

Ayacucho-PER x Sport Boys-PER – Conmebol TV

