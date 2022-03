GreNal: onde assistir a Inter x Grêmio neste sábado, 19

O sábado será de agenda cheia na programação dos Estaduais. A semifinal do Campeonato Gaúcho terá GreNal e promete ser uma partida intensa e disputada. O jogo está marcado para às 16h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Apesar de ter encerrado a fase de classificação atrás do Grêmio, o Inter, se vencer, vai deixar marcada a terceira vitória consecutiva contra o rival tricolor. Além disso, este será o oitavo mata-mata de ida e volta disputado pelos clubes gaúchos desde 2010.

Para abrir a 12ª rodada do Campeonato Paulista, São Paulo x Botafogo entram em campo às 16h, no estádio do Morumbi. Por estar matematicamente classificado como primeiro colocado no Grupo B, o São Paulo deve jogar com uma equipe alternativa. O Santos também joga em casa, e desta vez enfrenta o Água Santa, às 16h, na Vila Belmiro.

Já no Mineiro, o líder Atlético-MG, com 25 pontos, pega a Caldense, que ocupa o oitavo lugar, com 18 pontos, no Mineirão, às 16h30. O Galo terá Hulk de volta ao elenco titular, após se recuperar de Covid-19.

No futebol feminino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogam Palmeiras x Santos, às 14h, no Allianz Parque, e Grêmio x Atlético-MG, às 16h, no estádio Antonio Vieira Ramos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

16h

Santo André x Inter de Limeira – Paulistão Play, Premiere

Ferroviária x Mirassol – Paulistão Play, Premiere

Ponte Preta x Ituano – Paulistão Play, Premiere

Santos x Água Santa – HBO Max, Estádio TNT Sports

São Bernardo x Guarani – Paulistão Play, Premiere, HBO Max, Estádio TNT Sports

São Paulo x Botafogo – Paulistão Play, Premiere, YouTube

Campeonato Carioca

15h30

Audax x Nova Iguaçu – Cariocão Play

Campeonato Mineiro

16h30

Atlético-MG x Caldense – Campeonato Mineiro TV

América-MG x Tombense – Campeonato Mineiro TV

Athletic Club x Villa Nova-MG – Campeonato Mineiro TV

Patrocinense x Cruzeiro – Campeonato Mineiro TV

Pouso Alegre x Uberlândia – Campeonato Mineiro TV

URT x Democrata GV – Campeonato Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h30

Internacional x Grêmio – Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

14h

Palmeiras x Santos – Band

16h

Grêmio x Atlético-MG – Band

