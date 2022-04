Grêmio x Ypiranga: onde assistir à final do Gaúcho neste sábado, 2

Pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, a bola rola entre Grêmio x Ypiranga, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor gaúcho conseguiu abrir vantagem com um de um gol já no fim do jogo de ida, em Erechim, e agora pode até empatar para assegurar o pentacampeonato estadual.

Para a decisão, o técnico Roger Machado contará com a volta de Ferreira, que cumpriu suspensão no primeiro confronto. A dúvida gira em torno da presença do experiente atacante Diego Souza, que sentiu desconforto muscular. O lateral esquerdo Nicolas, machucado, será baixa.

Já o Ypiranga tenta dar a volta por cima e superar o adversário por dois gols de diferença ou um para levar aos pênaltis. O técnico Luizinho Vieira terá o retorno do meia Matheus Santos, destaque do Canarinho que estava suspenso, mas, por outro lado, o goleiro Edson e o volante Lorran ainda são dúvidas já que não participaram dos treinos durante esta semana.

Confira onde assistir à final deste sábado:

Campeonato Gaúcho

16h30

Grêmio x Ypiranga – Globo (RS), SporTV e Premiere

