Grêmio tem 92,2% de chances de rebaixamento; Atlético-MG perto de título

A derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Internacional, no sábado, 6, no Beira-Rio, foi amplamente dolorosa. Pelo lado gremista, o Grenal de número 434 da história era tido como uma oportunidade perfeita para o início de uma arrancada rumo a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado, apenas a frente da Chapecoense, já virtualmente rebaixada, o clube gaúcho viu o drama aumentar ainda mais. Segundo projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances agora são de 92,2%.

O Grêmio está com 26 pontos, a nove de distância do Santos, primeiro fora da zona do rebaixamento. O time ainda tem uma partida atrasada por fazer: diante do Flamengo, ainda sem data definida, válido pela segunda rodada da competição. Os cariocas, que ocupam a terceira colocação, com 53 pontos, brigam pelo título.

A equipe do técnico Vagner Mancini já volta a jogar nesta terça-feira, 9, diante do Fluminense, na Arena Grêmio, às 21h30. A projeção para evitar um novo vexame é conseguir uma arrancada heroica na reta final da competição. O time precisa de seis vitórias nos nove jogos restantes, um aproveitamento superior a 60% dos pontos que ainda vai disputar. No campeonato tem 29,9%.

Além de Chapecoense e Grêmio, o Sport também vive situação delicada, com 87,4% de probabilidade de queda para a Série B, e o Juventude tem 77,6%. Apesar da derrota no clássico, o Santos conseguiu diminuir seus riscos para 19,5%, enquanto o Bahia tem 6,5%, o São Paulo 4,7% e o Athletico Paranaense 4,4%.

Na parte de cima da tabela, o Atlético Mineiro aumentou ainda mais as suas probabilidades de título com a vitória por 1 a 0 no clássico local com o América Mineiro, no domingo. Agora, as chances são de 95,5%, enquanto a de concorrentes diretos como Flamengo e Palmeiras apenas 2,6% e 2%, respectivamente.

O time do técnico Cuca se aproxima a cada rodada de pôr fim a longa espera pelo segundo título do Campeonato Brasileiro – o único conquistado até aqui foi em 1971, há cinquenta ano. A distância para o Palmeiras, segundo colocado, é de dez pontos. O Flamengo, a 12 pontos de distância, ainda tem duas partidas por fazer.

Na Série B, o Coritiba, que liderava a competição há 17 rodadas, perdeu o posto para o Botafogo. Agora, a equipe carioca está na primeira colocação, com 62 pontos, enquanto os paranaenses vêm logo na sequência, com 61. As chances de título dos botafoguenses são de 74%, enquanto a dos rivais de 22,6%.

Para as quatro vagas à Série A em 2022, Botafogo e Coritiba têm 99,9% e 99%, respectivamente, seguidos por Avaí, com 78,6% e pelo Goiás, com 42,2%. Outras equipes como CSA-AL (41,1%), CRB-AL (20,4%), Guarani (18,1%) ainda brigam pelo acesso.

