Grêmio segue vivo e Atlético-MG com a taça: resumo do fim de semana

O fim de semana foi agitado dentro e fora das quatro linhas. No Brasileirão, o Grêmio ainda tem chances de ficar na elite nacional e o Atlético-MG recebeu a taça de campeão. Pelo Paulistão feminino, o São Paulo venceu o Corinthians e largou na frente na grande decisão. Ainda no Brasil, Landim foi reeleito presidente do Flamengo e o Palmeiras anunciou a saída de Felipe Melo e Jailson. Na Europa, o Manchester City assumiu a liderança do Inglês e o Milan do Italiano. O Real Madrid manteve a ponta da tabela do Espanhol depois de vitória com grande atuação do brasileiro Vinicius Junior. Confira, abaixo, o resumo do fim de semana.

Brasileirão

O Grêmio segue viva na luta contra o rebaixamento. A equipe gaúcha empatou por 1 a 1 com o Corinthians, mas não depende só de si para permanecer na primeira divisão do Brasileirão. Campeão, o Atlético-MG recebeu o troféu e fez a festa com a sua torcida, que lotou o Mineirão com mais de 60 mil pessoas, ao vencer o Red Bull Bragantino por 4 a 3.

Paulistão feminino

O São Paulo largou na frente pelo título do Campeonato Paulista feminino. A equipe tricolor venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Micaelly, no estádio do Morumbi. A segunda partida da grande decisão está marcada para a próxima quarta-feira, 8, às 21h (de Brasília), com mando do Corinthians na Neo Química Arena.

VANTAGEM TRICOLOR!

Saídas de Felipe Melo e Jailson

O Palmeiras anunciou a saída de Felipe Melo, 38 anos, e Jailson, 40 anos. Os dois não tiveram o contrato, que acaba no fim de dezembro, renovado com o clube paulista e não permanecem para a temporada 2022. O goleiro, contratado em 2014, conquistou vários títulos pelo time alviverde: duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e um Paulistão. Já o volante participou da conquista de um Brasileiro, um Paulistão, duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

A sua saída não marca o fim de uma trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização ➤ https://t.co/QIfX9JwSM0 Obrigado por honrar a nossa camisa, conquistar títulos e fazer história, @_felipemelo_! 🏆🏆🏆🏆🏆#AvantiPalestra pic.twitter.com/bp82rbFTaK — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) December 4, 2021

Landim reeleito

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo para o triênio 2022-2024. O atual mandatário do clube carioca recebeu 1.301 votos e venceu com ampla vantagem. No total, a votação contou com 2.011 votantes.

Rodolfo Landim está reeleito no Flamengo. Desejamos ao presidente boa sorte no novo mandato. Resultado:

Total de votos – 2011 Continua após a publicidade Azul – 284

Branca – 134

Ouro – 283

Roxa – 1301

Nulos – 5

Brancos – 4 #VamosFlamengo pic.twitter.com/JamoOjUPg6 — Flamengo (@Flamengo) December 5, 2021

Novo líder no Inglês

Atual sensação europeia, o Chelsea foi surpreendido fora de casa e perdeu de virada por 3 a 2 para o West Ham pelo Campeonato Inglês. O Manchester City, de Pep Guardiola, aproveitou o tropeço, venceu o Watford por 3 a 1 e assumiu a ponta da tabela da competição. O clube de Londres ainda acabou ultrapassado pelo Liverpool, que venceu o Wolverhampton por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança.

Novo líder no Italiano

O Milan é o novo líder do Campeonato Italiano. A equipe de Milão venceu a Salernitana por 2 a 0, chegou aos 38 pontos somados, ultrapassou o Napoli e assumiu a liderança da tabela da competição. A rival e atual campeã Inter de Milão derrotou a Roma por 3 a 0 e alcançou a vice-liderança, com 37 pontos. O então líder Napoli foi derrotado por 3 a 2 pela Atalanta e caiu para a terceira posição, com 36 pontos. O destaque fica pela Atalanta que, com a vitória, assumiu a quarta colocação, com 34 pontos, apenas 4 a menos que o Milan.

Vinicius Junior brilha pelo Real

O Real Madrid manteve a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa. A partida contou novamente com brilho do brasileiro Vinicius Junior, que balançou a rede aos 2 minutos da etapa final. Luka Jovic fechou o placar aos 12 minutos do segundo tempo. Agora, o time merengue soma 39 pontos na ponta da tabela.

⚡ @ViniJr x @LaLiga 2021/22 ⚡

🚩 16 partidos

⚽ 10 goles

🅰️ 2 asistencias

😎 Hay Vini para rato 😎 pic.twitter.com/XsfB5jDJxu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 5, 2021

Arce campeão no Paraguai

Treinado por Chiqui Arce, ex-jogador do Palmeiras e Grêmio, o Cerro Porteño conquistou o título do Campeonato Paraguaio. Em uma partida agitada, o Cerro empatou por 2 a 2 com o Guaraní e terminou na ponta da tabela da competição, com 38 pontos. Depois de sair perdendo por 2 a 0, com gols de Alfio Oviedo e Marcelo Gonzalez, o Cerro diminuiu a desvantagem no placar aos 54 minutos do segundo tempo, com Alberto Espínola, e igualou o marcador, com Juan Gabriel Patiño, já aos 56 minutos.