O atacante Mason Greenwood, do Manchester United, foi liberado da prisão nesta quarta-feira, 2, após pagamento de fiança. O atleta estava detido desde o último domingo, 30, por suspeita de estupro e violência sexual à então namorada, Harriet Roson. A polícia de Manchester, no entanto, seguirá investigando o caso.

De acordo com os investigadores ingleses, a vítima está sendo amparada com “apoio especializado”. Vale lembrar que no domingo, Harriet publicou em suas redes sociais imagens fortes nos quais ela aparece com a boca ensanguentada e com hematomas roxos pelo corpo. Publicou ainda um áudio em que Greenwood tenta forçá-la a ter relações sexuais com ele. “Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood faz comigo” escreveu ela.

O Manchester United suspendeu o atacante de 20 anos do elenco até segunda ordem. Ele não pode treinar ou jogar sem que seja autorizado pelo clube. A Nike, fornecedora esportiva que patrocinava o atleta, interrompeu o contrato com o jogador.

