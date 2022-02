Grealish é barrado em bar por estar bêbado; Guardiola ironiza problema

Jack Grealish, autor de três gols em 24 jogos desde a chegada ao Manchester City, protagonizou mais uma polêmica na madrugada do último dia 7. O jogador foi barrado de entrar em um bar por estar muito bêbado, acompanhado de seus colegas de equipe Kylie Walker e Riyad Mahrez. Contratação mais cara da última janela de transferências de verão, o atleta de 117 milhões de euros (702 milhões de reais) e seus companheiros foram defendidos com bom humor por Pep Guardiola, treinador do City: “só vou multá-los por que não me convidaram”.

A saída dos jogadores foi flagrada por um homem que gravou um vídeo e publicou na rede social TikTok com a legenda: “Olha o Jack (Grealish) bêbado demais para entrar”.

A cena aconteceu em frente ao Albert’s Schloss, bar de Manchester conhecido pela presença de personalidades de mídia. De acordo com o jornal inglês The Sun, o clube explicou que é comum uma porta lateral dar acesso aos atletas, mas estava fechada.

O atletas haviam treinado no domingo, 6, e estavam de folga na segunda-feira, 7, para o jogo contra o Brentford, nesta quarta-feira, 9. Guardiola, sabendo da condição que permitia a saída de Grealish, Walker e Mahrez, seguiu brincando, dizendo que eles assumiram um risco: “os atletas sabem que se arriscam ao sair por que hoje tem as redes sociais. Mas todos estavam perfeitos.”.

Apesar da postura pacífica do treinador, esta não é a primeira polêmica da carreira de Jack Grealish. Meses atrás, o jogador inglês, acompanhado de Phill Foden, promessa do City, foi sacado de uma partida após problemas com festas noturnas, que na ocasião irritaram Pep Guardiola. O armador de 26 anos também tem no histórico um acidente de carro, em 2020, quando defendia o Aston Villa, durante o lockdown para conter a Covid-19.

