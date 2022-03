Com apenas dez jogos sob o comando do português Paulo Sousa, o Flamengo segue em busca de fortalecer seu grupo até o início do principal compromisso da temporada: a Copa Libertadores, que começa em abril. Se as contratações até aqui foram poucas (o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Marinho), o clube se volta ao mercado nacional e internacional em busca de peças para encorpar o elenco em pelo menos três posições.

Paulo Sousa tem sido bastante direto: propôs escalações variadas nas partidas, cobrou atletas publicamente e deixou claro que encara o Estadual como um período de testes e adaptações do elenco. Questionado sobre possíveis contratações, em entrevista coletiva após o empate com o Resende, no domingo, 27, apontou: “Desde que nos reunimos em Lisboa, a diretoria sabe perfeitamente as ideias do que acredito, e elas se mantêm. Sabem o que precisamos para os nossos objetivos. Estou confiante de que eles o farão”.

Há, porém, um empecilho que tem dificultado as transações: um processo que corre no Banco Central contra a equipe. Caso seja condenado, o Flamengo poderá ser penhorado em 127 milhões de reais, e por isso, o presidente Rodolfo Landim tem ‘freado’ novas contratações. Resta menos de um mês para o prazo final de inscrição dos jogadores na fase de grupo da Libertadores – dia 2 de abril.

Abaixo, PLACAR elencou nomes cotados para reforçar o Flamengo:

Goleiros

Diante de atuações contestáveis do veterano Diego Alves e do jovem Hugo Souza, o Rubro-negro busca um novo goleiro. No Furacão desde 2009, Santos é o ‘Plano A’. O Flamengo deve intensificar o contato com o clube paranaense nas próximas semanas, visto que o acordo entre as partes previa conversas após a disputa da Recopa Sul-Americana.

Aos 31 anos, Santos tem contrato com o Athletico Paranaense até dezembro de 2023. Segundo informações divulgadas pelo site ge.com o clube não abrirá mão da multa de 3,5 milhões de euros (cerca de 20 milhões de reais) para liberá-lo.

Nome que agrada o clube também, é o do arqueiro do Santos, João Paulo, de 26 anos, mas os valores do atleta são um entrave nas negociações. João Paulo, que já recusou propostas do Ajax, da Holanda, tem contrato até fim de 2026, e multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de 573 milhões de reais).

Zagueiro:

Perto de rescindir o contrato com o Lokomotiv de Moscou, da Rússia, o defensor Pablo Castro, ex-Corinthians, deve retomar ao futebol brasileiro fugindo da guerra na região. O jogador é um antigo sonho rubro-negro, que pode levar a melhor dessa vez devido à boa relação de Pablo com o técnico Paulo Sousa, ambos trabalharam juntos no Bordeaux, da França, entre 2019 e 2020.

Atacantes:

O Flamengo tem conversas avançadas com o uruguaio Diego Rossi, que atua no Fenerbahce, da Turquia. Ponta esquerda de atuação, o jogador está emprestado ao clube de Istambul pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, até junho deste ano. Além do Flamengo, o Internacional também tem interesse no jogador. Aos 23 anos, Rossi tem 207 jogos como profissional e 75 gols marcados.

Outro novo da lista de interesses do Flamengo, é o atacante Malcom, que atua no Zenit, da Rússia, mas vive impasse devido à guerra do país na Ucrânia. O jogador, que se destacou no Corinthians e tem passagens por Barcelona é especulado no clube carioca, como o volante Wendel, ex-Fluminense.

