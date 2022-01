Goleiro Fábio anuncia saída do Cruzeiro após 17 anos e critica nova gestão

Em processo de reconstrução, o Cruzeiro se despediu nesta quarta-feira, 5, de um de seus maiores ídolos. O goleiro Fábio, de 41 anos, anunciou sua saída após 17 anos, e a apenas 24 jogos de cumprir seu objetivo de disputar 1.000 partidas com a camisa da Raposa. O veterano havia firmado renovação contratual no fim de 2021, o mas a situação acabou revista pela nova gestão, que terá Ronaldo como dono, e pretende enxugar a folha salarial do clube mineiro.

Em uma longa postagem em suas redes sociais, Fábio explicou o ocorrido. “Perdão por esses dias de silêncio. Tentei com todo meu coração permanecer no Cruzeiro. Sempre fui transparente e vocês saberão a verdade agora. Meu desejo é permanecer até dezembro de 2022. A renovação do meu contrato foi acertada com o clube, através do presidente Sérgio Rodrigues em novembro de 2021, que inclusive anunciou publicamente, faltando apenas as assinaturas dos documentos negociados”, iniciou.

Fábio destacou que aceitaria reduzir seu salário, mas que esta opção foi descartada pela nova gestão. “Mas esta nova administração não me deu mais esta opção. Sempre estive pronto para ajudar o Cruzeiro, inclusive me readequando a nova realidade, o que já fiz em outros momentos de dificuldade do clube”.

Com coração apertado, com lágrimas e dor, preciso aceitar que não contam comigo” Fábio, ex-goleiro do Cruzeiro

