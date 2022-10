Golden Boy: Gavi, do Barcelona, é eleito melhor jogador jovem de 2022

Atualizado em 21 out 2022, 09h13 - Publicado em 21 out 2022, 08h49

Gavi, meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, consolidou nesta sexta-feira, 21, a condição de melhor jogador de futebol com menos de 21 anos na temporada europeia . Dias depois de vencer o prêmio Kopa, na Bola de Ouro, o jogador de 18 anos levou também o prêmio Golden Boy, entregue pelo diário italiano Tuttosport.

Gavi superou a concorrência do francês Eduardo Camavinga (Real Madrid), do inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e do alemão Jamal Musiala (Bayern), que completaram as primeiras posições. Entre os 40 pré-indicados, havia apenas um brasileiro: o atacante Marquinhos, revelado pelo São Paulo e contratado em junho pelo Arsenal.

Quarenta jornalistas europeus participaram da votação do prêmio, que será enregue pelo Tuttosport em cerimônia marcada para 7 de novembro, em Turim, na Itália.

O diário anunciou outras premiações nesta sexta. A jogadora alemã Jule Brand, do Wolfsburg, vice-campeã da Eurocopa, foi a primeira ganhadora do Golden Girl, a versão feminina do prêmio.

A espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora de 2022, e Karim Benzema o melhor jogador, consolidando os resultados da Bola de Ouro. O Tuttosport também escolheu Florentino Pérez como o melhor presidente e Carlo Ancelotti (Real Madrid) e José Mourinho (Roma) como os melhores treinadores de 2022.

O evento que acontece desde 2003 já havia premiado três espanhóis, Cesc Fabregas, em 2006, Isco, em 2012, e Pedri no ano passado. Antes da dupla, o último atleta do Barcelona a ser considerado o melhor jogador jovem do ano foi o craque Lionel Messi, em 2005, quando tinha 18 anos. O Brasil teve dois vencedores: Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009.

Quem é Gavi

Em outubro do ano passado, período que contou para a disputa dos prêmios de melhor jovem de 2022, Gavi entrou para a história do futebol europeu. Aos 17 anos e 62 dias de vida, e com apenas oito jogos como profissional, ele se destacou no triunfo que deu à Espanha uma vaga na final da Nations League e acabou com uma invencibilidade de 37 partidas da seleção italiana, em Milão. De quebra, tornou-se o jogador mais jovem a vestir a camisa da Fúria em um jogo oficial.

Nascido na cidade de Los Palacios y Villafranca, na região da Andaluzia, Gavi se destacou jogando pelo Real Betis até ser vendido ao Barcelona com apenas 11 anos. Um meia destro, formado nas categorias de base do clube catalão, ele tem estilo de jogo semelhante ao que consagrou outras crias de La Masia, como Pep Guardiola, Xavi e Andrés Iniesta. Ou seja, ótimo passe, visão de jogo e condução de bola

“Já conversamos sobre como ele é um caso incomum. Ele está jogando como se estivesse no quintal de sua casa. É um prazer ver um jogador com essa qualidade e personalidade. Ele é o futuro da seleção nacional como muitos outros jogadores, mas também mostrou que faz parte do presente”, afirmou o técnico Luis Enrique, na ocasião.

De fato, o jogador tornou-se peça importante tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Entre LaLiga e Champions, soma 14 jogos na atual temporada, com uma assistência. Pela seleção, já soma 12 jogos e duas bolas na rede. É presença certa na equipe de Luis Enrique para a Copa do Mundo do Catar.

Todos os vencedores do Golden Boy

2022: Gavi (Barcelona)

2021: Pedri (Barcelona)

2020: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)

2018: Mathijs De Ligt (Ajax)

2017: Kylian Mbappé (Monaco e PSG)

2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern Munich)

2015: Anthony Martial (Monaco e Manchester United)

2014: Raheem Sterling (Liverpool)

2013: Paul Pogba (Juventus)

2012: Isco (Malaga)

2011: Mario Götze (Borussia Dortmund)

2010: Mario Balotelli (Inter de Milão)

2009: Alexandre Pato (Milan)

2008: Anderson (Manchester United)

2007: Sergio Agüero (Atlético de Madrid)

2006: Cesc Fabregas (Arsenal)

2005: Lionel Messi (Barcelona)

2004: Wayne Rooney (Everton)

2003: Rafael Van der Vaart (Ajax)

