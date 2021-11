Golden Boy 2021: Pedri é eleito o melhor jogador jovem da temporada

Pedri, meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleito o melhor jogador de futebol com menos de 21 anos na temporada europeia. Aos 18 anos, ele confirmou o favoritismo e levou o prêmio Golden Boy, entregue pelo diário italiano Tuttosport. Com isso, o atleta espanhol sucede o norueguês Erling Haaland, vencedor do troféu em 2020. O brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, estava na lista de candidatos.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Também presente na lista de concorrentes à Bola de Ouro (prêmio para o melhor jogador do mundo no ano), o espanhol era o grande favorito para o Golden Boy e confirmou a tendência. Pedri teve 199 votos a mais que o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, segundo colocado, a maior distância entre vencedor e vice da história da premiação.

Revelado em 2019 pelo Las Palmas, equipe das Ilhas Canárias, o jogador foi vendido ao time catalão por 5 milhões de euros (31 milhões pela cotação atual), poucos dias após estrear profissionalmente. Desde então, Pedri passou a ser considerado uma das maiores promessas da atualidade e conquistou a titularidade do Barcelona já em seu primeiro ano na equipe.

Da mesma maneira, na seleção espanhola, o atleta ganhou espaço e foi peça essencial na boa campanha de La Roja na Euro, da qual recebeu o prêmio de melhor jogador jovem, e na prata olímpica, após perder para o Brasil.

Continua após a publicidade

Meio-campista de passe qualificado e aliado ao futebol moderno, já é comparado a grandes estrelas do esporte (o técnico Luis Enrique disse que nunca viu um jogador com tanta maturidade aos 18 anos, nem mesmo “Don Andrés Iniesta”).

O evento que acontece desde 2003 já havia premiado dois espanhóis, Cesc Fabregas, em 2006, e Isco, em 2012, e Pedri foi o terceiro. O último atleta do Barcelona a ser considerado o melhor jogador jovem do ano foi o craque Lionel Messi, em 2005, quando tinha 18 anos. O Brasil teve dois vencedores: Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009.

Todos os vencedores do Golden Boy

2021: Pedri (Barcelona)

2020: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)

2018: Mathijs De Ligt (Ajax)

2017: Kylian Mbappé (Monaco e PSG)

2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern Munich)

2015: Anthony Martial (Monaco e Manchester United)

2014: Raheem Sterling (Liverpool)

2013: Paul Pogba (Juventus)

2012: Isco (Malaga)

2011: Mario Götze (Borussia Dortmund)

2010: Mario Balotelli (Inter de Milão)

2009: Alexandre Pato (Milan)

2008: Anderson (Manchester United)

2007: Sergio Agüero (Atlético de Madrid)

2006: Cesc Fabregas (Arsenal)

2005: Lionel Messi (Barcelona)

2004: Wayne Rooney (Everton)

2003: Rafael Van der Vaart (Ajax)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!