Golaço de Richarlison na Copa concorre ao Prêmio Puskás; veja finalistas

Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, está entre os três finalistas do Prêmio Puskás de 2022, que elege o gol mais bonito da temporada. O atacante concorre ao prêmio pelo golaço de voleio marcado no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Sérvia. Os outros jogadores na disputa são o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, e o polonês Marcin Olesky, do Warta Poznan. O resultado será divulgado no evento The Best, dia 27 de fevereiro, em Paris.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O lance de Richarlison aconteceu durante a primeira rodada do Mundial. A jogada começou com um passe de trivela de Vinicius Júnior e terminou com um voleio do camisa 9 da seleção, que estufou as redes.

Já Payet marcou bonito gol de fora da área durante a Conference League, contra o PAOK, da Grécia, e o lance de Olesky, um jogador amputado, foi também um voleio, em que ele usa uma das muletas para apoiar o corpo e fazer o movimento acrobático de finalização.

Quem vai levar o Prêmio Puskas?

Quem vai levar o Prêmio Puskás no The Best da Fifa? — Placar (@placar) February 10, 2023